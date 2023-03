Un morto ed un ferito in gravi condizioni: è il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri a Santa Marinella, in provincia di Roma.

Di Marco Spartà

08 marzo 2023

Auto contro un muro di cinta: un morto e un ferito grave

Un’auto, dopo aver sbandato, si è schiantata contro un muro a bordo della carreggiata: uno schianto che non ha lasciato scampo al giovane conducente, un ragazzo di 31 anni. Questa la drammatica sequenza dell’incidente avvenuto ieri sera a Santa Marinella (Roma).

A bordo della vettura viaggiava anche un amico della vittima, rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza in ospedale dallo staff medico del 118, giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Santa Marinella, incidente nella tarda serata: 31enne muore sul colpo, grave l’amico

Drammatico incidente stradale nella tarda serata di ieri, martedì 7 marzo, a Santa Marinella, nella provincia di Roma. Nel sinistro ha perso la vita un ragazzo di 31 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, mentre un altro è rimasto gravemente ferito.

I due amici sembra stessero rientrando a casa, dopo aver festeggiato il compleanno della vittima, a bordo di una vettura e stavano percorrendo via IV Novembre. Per cause ancora in fase di accertamento, riferisce Roma Today, il 31enne ha perso il controllo dell’auto che, dopo aver sbandato, è finita contro un muro a bordo della strada. Un urto che ha ridotto il veicolo ad un ammasso di lamiere.

Per estrarre i due occupanti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che li hanno poi affidati all’equipe medica del 118. I soccorritori nulla hanno potuto fare per il conducente, deceduto sul colpo. L’altro ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe, però, in pericolo di vita.

Per chiarire la dinamica dell’impatto e le cause che hanno fatto perdere il controllo della vettura al 31enne, sono intervenuti i carabinieri di Civitavecchia. Tra le ipotesi al vaglio, scrive la redazione di Roma Today, anche quella di un colpo di sonno alla guida.