Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un autobus a Milano mentre attraversava la strada ad un incrocio.

Di Marco Spartà

08 marzo 2023

Incidente ad un incrocio: ragazzo muore in ospedale

È morto in ospedale il ragazzo di 25 anni che ieri mattina era stato falciato mentre attraversava la strada da un autobus di linea a Milano. Il 25enne sembra si trovasse sulle strisce, ad un incrocio, quando è sopraggiunto il mezzo che lo ha centrato in pieno.

I soccorsi hanno provato a rianimarlo sul posto e subito dopo lo hanno trasportato al Niguarda, dove in serata il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Milano, falciato da un autobus mentre attraversa: Federico muore in ospedale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Federico Cafarella non ce l’ha fatta. Il 25enne, originario di Antella, frazione di Firenze, è deceduto all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato nella mattinata di ieri, martedì 7 marzo, in seguito ad un incidente stradale.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come appreso dal quotidiano Repubblica, Federico stava attraversando la carreggiata all’altezza dell’incrocio tra via Padova e via Cesare Arici. In quel frangente, è sopraggiunto un autobus dell’Atm, la società che si occupa del trasporto pubblico nel capoluogo lombardo, che lo ha investito scaraventandolo sull’asfalto.

Lanciato l’allarme, presso il luogo dell’incidente è arrivato un equipaggio del 118 che ha prestato le prime cure al 25enne e lo ha poi trasportato d’urgenza in ospedale, dove è giunto in condizioni disperate. I medici, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: in serata, il ragazzo è morto.

La Polizia Locale si è occupata dei rilievi di legge e degli accertamenti per chiarire quanto accaduto. Non è ancora stato stabilito se la vittima stesse attraversando con il semaforo verde o rosso. In tal senso, scrive Repubblica, sono stati acquisiti i filmati delle telecamere del mezzo di trasporto che potranno fornire maggiori dettagli. A coordinare le indagini la Procura della Repubblica di Milano che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Dolore e sconforto ad Antella ed in tutta la provincia di Firenze, dove Federico era molto conosciuto per aver svolto l’attività di arbitro di calcio in passato.