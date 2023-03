Mare Fuori, interrotte le riprese: il motivo sconvolgente – VIDEO

Tutti pazzi per la serie tv Mare Fuori, purtroppo le riprese sono state interrotte, il motivo lascia milioni di fan senza parole.

Contro ogni aspettativa la serie televisiva Mare Fuori è reduce da un successo straordinario, la terza stagione trasmessa in due momenti diversi, prima su RaiPlay e poi sulla rete nazionale, ha sugellato ancor di più la fama degli attori protagonisti del’Ipm di Napoli.

Le visualizzazioni sono state da record, ben otto milioni e tre milioni e cinquecento mula di visione, i dati sono decisamente impressionanti visto l’inizio avvenuto in punta di piedi. Grazie agli episodi della terza stagione Mare Fuori la Rai ha fatto il pieno di share stabilendo un nuovo record.

Il debutto di Mare Fuori c’è stato nel 2020 e narra le avventure di giovani ragazzi che vengono arrestati ed inseriti nel carcere napoletano di Nisida. Da questo luogo si sviscerano tutte le varie storie personali del prima e dopo l’arresto.

Accade durante le riprese di Mare Fuori, hanno interrotto tutto

La stagione parte con Carmine Di Salvo e Filippo Ferrari che vengono arrestati a Napoli nello stesso giorno per vicende differenti, inizialmente sembra che questi due ragazzi non abbiano nulla in comune ma con il passare del tempo Carmine e Filippo diventano amici inseparabili.

Carmine viene arrestato per aver ucciso un coetaneo che stava violentando la sua fidanzata mentre Filippo per la fatale morte di un amico in un momento nel quale sia lui che altre persone erano ubriache.

La trama è piaciuta sin da subito essendo molto avvincente e per questa ragione, episodio dopo episodio il pubblico ha sempre più amato ed apprezzato i vari personaggi della serie, affezionandosi ad ogni storia.

Per quanto Mare Fuori piaccia alla stragrande maggioranza del pubblico italiano, c’è qualcuno che non ha gradito una scena in particolare. Su tik tok gira un video esilarante di una suora che interrompe un bacio tra due attrici gridando: “Weeee che fate” staccando le due bocche con forza ed indignazione. La scena è stata esilarante dal momento che per qualche secondo si sono interrotte le riprese di Mare Fuori tra le risate generali dei presenti.