Nel pomeriggio di ieri a Lumellogno, in provincia di Novara, una coppia di pensionati è stata trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio.

09 marzo 2023

Agghiacciante scoperta in un’abitazione: coppia di pensionati trovati morti

Dramma familiare nella giornata di ieri a Lumellogno, frazione del comune di Novara. Una coppia di coniugi, lui 66 anni e lei 65, è stata trovata senza vita all’interno della loro abitazione. Entrambi presentavano ferite d’arma da fuoco.

Secondo le ricostruzioni della Polizia, giunta sul posto dopo essere stata contattata dalla figlia della coppia, sembra si sia trattato di un omicidio-suicidio: il 66enne avrebbe assassinato la moglie con un colpo di fucile, poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. L’uomo avrebbe ucciso anche il loro cane, trovato morto dalle forze dell’ordine.

Lumellogno, coppia morta in casa: si sarebbe trattato di un omicidio-suicidio

Avrebbe impugnato un fucile e sparato alla moglie e al cane, poi avrebbe rivolto l’arma, legalmente detenuta, contro sé stesso e si è tolto la vita. Questa la tragedia che si sarebbe consumata ieri, mercoledì 8 marzo, in un appartamento di via Bonfantini a Lumellogno, centro della provincia di Novara. Le vittime sono un uomo di 66 anni e la moglie, di un anno più giovane.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, riferisce Il Corriere della Sera, quando la figlia della coppia, non ricevendo risposte al telefono, ha contattato le forze dell’ordine. Presso l’abitazione sono intervenuti gli agenti della Polizia che hanno forzato la porta d’ingresso rinvenendo i cadaveri dei due pensionati. Trovato morto anche il cane dei due coniugi.

Gli agenti hanno, dunque, avviato le indagini per stabilire cosa sia accaduto all’interno dell’appartamento che non presentava segni di effrazione. L’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio, ma non sono chiare le ragioni che avrebbero spinto il 66enne a commettere un simile gesto. In casa non è stato rinvenuto nessun biglietto o lettera.

Sentiti dagli inquirenti i vicini di casa, i quali, scrive Il Corriere della Sera, avrebbero raccontato di aver sentito dei colpi d’arma da fuoco nella mattinata, e la figlia secondo cui i genitori stavano attraversando un periodo economicamente difficile.