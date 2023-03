Mare Fuori, i compensi delle comparse fanno girare la testa: in molti stentano a crederci

Quanto guadagnano le comparse degli attori di Mare Fuori? La cifra è inimmaginabile, milioni di fan senza parole.

Se anche voi siete fan sfegatati della serie televisiva Mare Fuori ed avete pensato di partecipare alle riprese come comparse, è giusto che sappiate quale sia il compenso per entrare a far parte della fiction più amata e seguita del momento.

Gli attori di Mare Fuori hanno letteralmente stregato il cuore di milioni di persone che dal 2020 a questa parte non aspettano altro che guardare le puntate della serie che tratta le storie di giovani ragazzi arrestati e portati all’Imp di Napoli, ovvero il carcere di Nisida.

A metà febbraio la terza stagione, trasmessa prima su Rai Play e successivamente sulla rete nazionale, è stata un successo, la produzione ha fatto sapere che è già a lavoro con le riprese della quarta stagione che dovrebbe uscire a metà 2024.

Ecco il guadagno delle comparse di Mare Fuori

Ogni fiction e film che si rispetti ha delle comparse, oggi vogliamo spoilerati quanto presumibilmente guadagnerebbero coloro che lavorano per Mare Fuori. Innanzitutto sfatiamo un mito, per entrare a far parte del giro delle comparse non c’è nessun prezzo da pagare, avviene tutto gratuitamente quindi diffidate da chi vi cerca dei soldi per lavorare in questo settore dello spettacolo.

Naturalmente per lavorare verrete pagati e secondo il web, visti alcuni video che circolano su TikTok, una comparsa che lavora per Mare Fuori, guadagnerebbe dagli 80 ai 100 euro al giorno.

Questa cifra è una supposizione e non importi reali comprovati ma visto il duro lavoro che si prospetta ogni giorno, il prezzo è sicuramente equo all’impegno.

Nel frattempo si sono aperti i casting per entrare a far parte della serie, in centinaia hanno già aderito alle varie iniziative per intraprendere questa strada nel mondo del lavoro. E’ tutto pronto per la quarta stagione, tra pochissimo gli attori principali si ritroveranno per portare avanti storie ancora più avvincenti che terranno incollati alla televisione milioni di telespettatori così com’è successo quest’anno. Non ci resta che attendere metà maggio dell’anno prossimo.