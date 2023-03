Un ragazzo di 24 anni è rimasto vittima di un terribile incidente stradale nella serata di ieri a Berzo Inferiore, in provincia di Brescia. Intervenuti i soccorsi e i carabinieri.

Di Marco Spartà

09 marzo 2023

Incidente mortale in serata: la vittima è un ragazzo

Una vita spezzata a soli 24 anni, nell’ennesimo incidente mortale sulle nostre strade. Il dramma ieri sera a Berzo Inferiore, in provincia di Brescia, dove un Suv è uscito di strada e si è ribaltato non lasciando scampo al giovane conducente.

A bordo anche un amico della vittima, rimasto illeso, ma sotto choc per quanto accaduto. I soccorsi, arrivati sul luogo del sinistro, lo hanno portato in ospedale per gli accertamenti del caso. I carabinieri stanno ora cercando di risalire alle cause dell’incidente.

Berzo Inferiore, Suv esce di strada e si ribalta: morto il conducente, aveva solo 24 anni

Gravissimo incidente nella serata di ieri, mercoledì 8 marzo, lungo viale Caduti a Berzo Inferiore, piccolo centro di circa 2mila abitanti della provincia di Brescia. Nel sinistro ha perso la vita Riccardo Scalvinoni, 24enne residente in paese.

Il giovane era alla guida di un Suv Audi, su cui viaggiava anche un amico. Il mezzo, secondo quanto appreso dalla redazione de Il Giornale di Brescia, sarebbe uscito di strada ribaltandosi in un terreno adiacente alla carreggiata.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e dello staff medico del 118, portatosi sul posto a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso. Nulla da fare per il 24enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso una volta estratto dall’abitacolo. La morte sarebbe sopraggiunta sul colpo. L’amico, invece, non ha riportato lesioni, ma è stato trasportato in ospedale in stato di choc per le cure del caso.

Ad appurare la dinamica della tragedia saranno i carabinieri, occupatisi dei rilievi di legge. Secondo i primi riscontri dei militari dell’Arma, riferiscono i colleghi de Il Giornale di Brescia, pare che la vittima abbia perso il controllo del Suv, dopo aver sorpassato un trattore, probabilmente a causa della forte velocità.