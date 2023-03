Ieri sera a Casal de Pazzi, quartiere di Roma, un ragazzo di 33 anni è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in strada. Indagano i carabinieri.

Di Marco Spartà

09 marzo 2023

Omicidio in strada: ragazzo ucciso a colpi di pistola

Raggiunto da alcuni a colpi di pistola mentre camminava in strada. Così è stato ucciso un uomo di 33 anni nella serata di ieri a Roma, nel quartiere Casal de Pazzi. La vittima sarebbe stato avvicinato da due persone, in sella ad uno scooter, che hanno aperto il fuoco.

Inutile ogni tentativo di soccorso per il giovane, accasciatosi al suolo: i sanitari precipitatisi sul posto hanno potuto solo dichiararne la morte. Già avviata dai carabinieri la caccia ai due killer, datisi alla fuga subito dopo il delitto.

Roma, giovane di 33 anni ucciso mentre cammina in strada: caccia ai killer

Un ragazzo di 33 anni, di nazionalità straniera, è stato assassinato nella serata di ieri, mercoledì 8 marzo, in zona Casal de Pazzi, quartiere a nord di Roma.

Il 33enne, secondo quanto riporta Roma Today, si trovava in strada in via Francesco Selmi, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, quando due persone, a bordo di uno scooter, lo hanno avvicinato ed hanno sparato alcuni colpi d’arma da fuoco, almeno quattro. Alcuni hanno raggiunto la vittima che si è accasciata al suolo.

A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi dello staff medico del 118: al loro arrivo, purtroppo, il giovane era già privo di vita. Intervenuti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Montesacro ed i colleghi di via In Selci.

I militari dell’Arma hanno provveduto agli accertamenti per stabilire la dinamica del delitto e rintracciare i killer, dileguatasi subito dopo in sella allo scooter. Secondo quanto appurato sino ad ora, considerate le modalità dell’omicidio, scrive Roma Today, si ipotizza possa essersi trattato di un regolamento di conti, ma non è esclusa alcuna pista al momento.

A fornire dettagli sulla tragedia potrebbero essere le telecamere di sorveglianza poste in zona, i cui filmati sono già al vaglio degli investigatori.