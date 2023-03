A Pago di Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, un operaio di 61 anni è morto in un terribile incidente sul lavoro mentre si occupava della raccolta dei rifiuti.

Di Marco Spartà

09 marzo 2023

Ennesima vittima sul lavoro: muore operaio di 61 anni

Ancora una morte bianca in Italia. Nella prima mattinata di oggi a Pago di Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, un operaio di 61 anni ha perso la vita mentre lavorava alla raccolta dei rifiuti in strada.

Il 61enne sembra si trovasse su un camion quando improvvisamente è caduto dal mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. I colleghi hanno chiamato i soccorsi, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Le indagini sul drammatico episodio sono affidate ai carabinieri.

Pago di Vallo di Lauro, netturbino cade da un camion e perde la vita: inutili i soccorsi

Un operaio di 61 anni, di cui non si conoscono le generalità, è morto questa mattina, giovedì 9 marzo, in un tragico incidente sul lavoro verificatosi a Pago di Vallo di Lauro, piccolo comune della provincia di Avellino.

Il 61enne, operaio della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti, si trovava sulla parte posteriore di un camion dell’azienda. Durante le operazioni per lo svuotamento dei cassonetti, scrive Fanpage, è caduto dal mezzo battendo violentemente la testa sull’asfalto. Tutto sotto gli occhi dei colleghi che hanno dato l’allarme.

Ricevuta la segnalazione, un’ambulanza del 118 con a bordo lo staff medico si è precipitata sul luogo dell’incidente. Nonostante i disperati tentativi di rianimare il netturbino, è stato tutto inutile: alla fine è stato possibile solo dichiararne la morte.

Ai carabinieri della compagnia di Baiano, intervenuti sul posto, è ora affidato il compito di stabilire la dinamica della tragedia e risalire alle cause che hanno fatto finire al suolo la vittima che, riferisce Fanpage, si trovava sul predellino posteriore del mezzo.

Una scia di sangue infinita quella delle morti sul lavoro in Italia. Solo martedì un agricoltore di 85 anni era morto a Soave, in provincia di Verona, dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore ribaltatosi e finito in una scarpata.