Cristina Scuccia lo farà prima dell’Isola: è la cosa che le piace di più

Suor Cristina è prontissima a farlo prima di partire per l’Isola dei Famosi, non vede l’ora visto che è la cosa che le piace di più.

Qualche mese fa, nello specifico prima delle festività natalizie dello scorso anno, in diretta televisiva, nello studio di Canale 5 a Verissimo da Silvia Toffanin, Cristina Scuccia, da tutti conosciuta come Suor Cristina, ha reso noto di aver sciolgo i voti ecclesiastici.

La decisione ha destato un notevole stupore dal momento che la giovane donna 34enne, è diventata famosa non solo per aver vinto un edizione di The Voice Italia ma per il fatto che fosse appunto una suora delle Suore orsoline della Sacra Famiglia.

Durante l’intervista Cristina ha spiegato la motivazione che l’ha portata a prendere questa decisione, in cuor suo sapeva di aver dato tutto per i bisognosi ed ora aveva il desiderio di dare tutto per se stessa, sia nella vita privata e quindi in amore che nella vita lavorativa.

Cristina Scuccia è pronta a farlo, non vede l’ora!

Tra pochissimo Cristina Scuccia arriverà in Honduras per partecipare al primo reality della sua vita, prima però di partire per l’Isola dei Famosi ha deciso di fare una cosa che le piace tantissimo, ovvero cantare.

Per l’ex suora il 17 marzo sarà una data importantissima, uscirà su tutte le piattaforme la sua nuovissima hit “La felicità è una direzione”, prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli.

Proprio come l’animo della cantante, la musica è gioiosa, conciliate e rilassante, il testo racconta per certi versi la storia di Cristina, che ha preso per mano la vita inseguendo la tanto agognata felicità.

Naturalmente c’è grande fermento tra i fan di Cristina, gli stessi che l’hanno supportata fin dal suo primo esordio, in milioni non vedono l’ora che inizi anche l’avventura sull’isola così da poter conoscere a 360° la tanto discussa suora che ha lasciato l’Italia senza parole in diretta nazionale, di sicuro ne vedremo delle belle. I commenti sulla sua partecipazione impazzano per il web ed i maschietti attendono di vederla in costume da bagno visto che sotto la tunica nera si nascondeva un meraviglioso cigno.