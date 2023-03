Elisabetta Canalis, da single mostra ancora di più. Instagram esplode, FOTO di come mamma l’ha fatta

Elisabetta Canalis ritrova la felicità, pare non soffrire troppo dopo la separazione da suo marito e si mostra come mamma l’ha fatta su Instagram.

L’Italia è innamorata di Elisabetta Canalis, la showgirl diventata famosa grazie al bancone di Striscia la Notizia, tg satirico in onda tutti i giorni in prima serata su Canale 5. Con Maddalena Corvaglia (sua ex amica) ha allietato il pubblico con meravigliosi stacchetti che hanno messo in mostra non solo il suo fisico mozzafiato ma anche la sua bravura.

Grazie a questa prima esperienza televisiva Elisabetta è riuscita a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo, l’abbiamo vista protagonista di numerose trasmissioni molto famose ed anche sul grande schermo come attrice.

L’ex velina si mostra come mamma l’ha fatta, una dea mozzafiato

Dopo la sua esperienza televisiva in Italia, Elisabetta è volata in America dove ha iniziato a lavorare come modella, qui ha incontrato il suo ex marito Brian Perri, uno stimato chirurgo, con il quale si è sposata nel 2014, mettendo al mondo, un anno dopo, la loro unica figlia Sky.

La notizia della loro separazione è recente, qualche settimana fa la notizia è trapelata ma sulla faccenda non è stata espressa nessuna opinione, soprattutto dalla showgirl che continua a condurre una vita frenetica piena di impegni lavorativi e di piacere.

Pare che la separazione non l’abbia scalfita più di tanto dal momento che si mostra felice ed a suo agio con il suo corpo mezzo nudo su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Lo scatto la ritrae distesa e di spalle, indossa un tanga che mette in risalto il marmoreo lato b. Che sia una provocazione all’ex marito? Questo non è dato saperlo, quel che è certo però è che Instagram è esploso, il suo profilo è seguito da milioni di fan che la amano fin dal suo debutto in televisione.

I commenti allo scatto, presumibilmente uno shooting, sono impetuosi, tutti la riempiono di complimenti e non resistono dal lasciare un cuoricino per la loro bella mora tutta da guardare e da amare.