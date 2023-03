Valentina Vignali non riesce a tenerle dentro: “Sono atomiche”. Maschietti in fibrillazione per la bella mora – FOTO

Valentina Vignali manda i fan in tilt, sono tutti impazziti alla vista delle sue “bombe”. La foto non lascia scampo, è favolosa.

Valentina Vignali è una nota promessa dello sport, nello specifico il basket, ha 31 anni ed è originaria di Rimini. Nel suo campo è una punta di diamante ma allo stesso tempo è anche un influencer ed una modella, per questo motivo è seguita da milioni di follower.

Altissima, bellissima e simpatica, Valentina è una mora di 1.83 cm che ha esordito nell’Athena Roma per poi entrare a far parte della squadra Azzurra Basket VCO. La pallacanestro è da sempre stata la sua passione, inizia a praticare questo sport da quando aveva solo 8 anni ed esordisce nel 2007 in Serie A2 con Basket Cervia.

La carriera sportiva di Valentina è stata un tripudio di successi, a differenza della vita privata. E’ noto che la modella non ha mai avuto un buon rapporto con la famiglia, per questa ragione è andata via di casa quando aveva solo 18 anni.

Che fisico, Valentina Vignali è esplosiva

Valentina non è solo bella ma anche sensibile a molte tematiche come ad esempio la prevenzione, da 10 anni sta lottando contro un un carcinoma alla tiroide. Molte volte posta visite di routine ed esorta i fan a controllarsi periodicamente. Naturalmente la situazione è sotto controllo e non ha particolari problemi di salute.

Ad ogni modo Valentina unisce l’utile al dilettevole, l’ultima foto scattata ha mandato il web in tilt, così esplosiva non si era mai vista.

L’influencer posa in uno strepitoso tubino nero che mette in risalto un décolleté esplosivo, i fan notano immediatamente l’ambiente “stretto” ed in molti commentano in modo alquanto colorito. “Stanno per uscire” scrive un fan, “Sono atomiche” risponde qualche altro. La bellezza di Valentina è fuori discussione, nel selfie allo specchio lo è ancor di più, ogni scatto manda in estasi i maschietti che seguono la sportiva con immenso piacere visti i numerosi post che la ritraggono in modo spesso succinto.