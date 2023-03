Justine Mattera ci da dentro di brutto, nel VIDEO fa vedere come lo fa ed i fan restano a bocca aperta

Justine Mattera fa vedere a tutti come si fa, il video mostra ogni particolare anche le più piccole sfumature dell’influencer.

Elizabeth Mattera, in arte Justine, è nata a New York pur avendo origini italiane, dopo essere cresciuta oltre oceano ha deciso di trasferirsi in Italia per terminare gli studi umanistici.

Per arrotondare ma soprattutto per pagare l’università, iniziò a lavorare come cubista fin quando non venne notata dal produttore Vannelli, che la aiutò a sfondare nel mondo dello spettacolo.

Era il 1995 e Justine incise il suo primo singolo, per poi proporne un altro nel 1999, nel frattempo però la televisione divenne il suo mondo e lo spettacolo la sua vita. La notorietà arriva nel 2009 quando con altre 8 donne, divenne una punta di diamante del Bagaglino, ammaliano milioni di telespettatori con il suo charme e la sua classe innata, questi per la modella sono gli anni d’oro, dal momento che di lì a poco la sua scalata verso il successo sarebbe stata irrefrenabile.

Justine continua a farlo, il video mostra quello che le piace di più

“E continua il fioretto. Un rullo al giorno toglie il medico di turno! Ci vediamo domattina alle 7:45!“, con costanza e determinazione, Justine si allena in un video dove da tutta se stessa.

Come sappiamo, viste anche le numerose foto, Justine è una sportiva nata. Ama muoversi specialmente all’aria aperta ed andare in mont e bike per sentieri impervi, anche questa volta, nonostante i suoi 50 anni, portati benissimo, ha dato una lezione di vita a milioni di fan.

Sono tantissimi a complimentarsi con Justine, non solo per il fisico statuario, sodo, snello, ma anche per la sua forza di volontà, nello sport come nel lavoro. Da sempre la showgirl ha dovuto rimboccarsi le maniche per ottenere con fatica quel posto sul podio dei vip che tanto ha desiderato.

I fan, vedendo il video di Justine che suda e pedala, non possono però evitare di notare un dettaglio delizioso, il décolleté prosperoso straborda dal top contenitivo che per quanto si sforzi non riesce a trattenete “le due bombe” che balzano su e giù.