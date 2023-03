Michela Quattrociocche, in piscina è una sirena. Regala ai follower una piacevole visione

Michela Quattrociocche lascia i fan a bocca aperta, le pose in piscina esaltano le sue curve mozzafiato, non è mai stata così bella.

Nata a Roma nel 1988, Michela Quattrociocche è una nota attrice italiana, fin da bambina è stata attratta dal mondo dello spettacolo e nello specifico dal teatro e dal cinema, difatti inizia a studiare recitazione molto presto.

Per approfondire le sue conoscenze in campo cinematografico, da ragazzina si è iscritta ad un corso di dizione, perfezionarsi sempre di più. Michela ha dedicato gran parte della sua giovinezza allo studio, per poi esordire nel 2007 con il film “Scusa ma ti chiamo amore”, di Federico Moccia.

L’anno successivo venne scritturata da Neri Parenti per entrare a far parte del cast del film Natale a Beverly Hills. Questo fu solo l’inizio per Michela dal momento che anno dopo anno è diventata sempre più brava ed apprezzata non solo dai grandi del cinema ma anche dal pubblico che ha imparato ad apprezzare ogni sua sfumatura perfetta in ogni occasione.

Un fisico da urlo, Michela fa sognare ad occhi aperti

La bella e sensuale Michela si sta rilassando alle Maldive, dal paradiso terrestre posta foto mozzafiato, in piscina, indossando un bikini azzurro come il mare, incanta i fan con la sua semplicità.

L’attrice è solita postare numerose foto al giorno, attraverso le stories Ig, comunica spesso con i fan che ogni giorno diventano sempre più innamorati della loro beniamina. Michela parla spesso con la sua community virtuale ed aggiorna i suoi amici sulle novità della sua quotidianità fatta di cose semplici ma anche piene di impegni lavorativi.

Michela fa il pieno di cuoricini e commenti, “Sei una forza della natura” commenta un fan innamorato, “Tu sei unica, grazie di esistere” sentenzia un altro tra le fila di apprezzamenti e complimenti più o meno coloriti. Anche questa volta, con poco, Michela ha stregato i fan che non possono far altro che cadere virtualmente ai suoi piedi.