“Sono nel panico”, Victoria De Angelis non resiste e la fa vedere a tutti – FOTO

Victoria De Angelis regala piacevoli emozioni, le foto mandano i fan al manicomio, è davvero bellissima, mostra tutto di se.

Nata a Roma nel 2000, Victoria De Angelis è del segno del Toro, ha origini danesi e sin da bambina è sempre stata appassionata di musica che ha iniziato a studiare dall’età di 8 anni.

Il primo amore fu la chitarra, diventata poi la sua più fedele amica, verso i 12 anni ha iniziato a studiare basso e si è perfezionata sempre di più. La sua vita cambia inesorabilmente quando in zona Trastevere, tra i banchi del liceo J.F. Kennedy, ha conosciuto Thomas Raggi, ragazzo talentuoso con un amore sfegatato per la musica e la chitarra.

Victoria e Thomas iniziano a suonare e fondano un gruppo con Damiano David, dopo un brevissimo annuncio sui social riescono ad incontrare anche il batterista Ethan Torchio. Così tra una canzone ed un’altra nasce il mitico gruppo rock dei Maneskin.

Victoria De Angelis, i dettagli che fanno la differenza

Il primo successo dei Maneskin c’è stato quando hanno partecipato ad X Factor 11, classificandosi secondi a Lorenzo Licitra. Poco per volta la musica della band inizia a girare in radio ed approda a Sanremo 2021, la successiva vittoria del Festival fa si che i quattro ragazzi partecipino all’Eurovision 2021, vincendo anche questa competizione canora.

La band è molto seguita, non solo nei vari concerti ma anche sui social dove sono soliti postare numerosi contenuti non solo lavorativi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

Gli ultimi scatti di Vittoria hanno mandato i fan al manicomio, la ventenne ha postato due foto, la prima la ritrae in un selfie allo specchio, senza reggiseno, dove per coprire il capezzolo utilizza una piccola stellina luminosa. Nella seconda foto invece mette in risalto un tatuaggio all’inguine, uno scorpione e fa notare a tutti la sua mutandina.

I fan, dopo tale visione, non stanno più nella pelle ed iniziano a commentare a più non posso, un fan in particolare ha reso l’idea del momento così saliente: “Sono nel panico” ha sottolineato, mostrando un notevole interesse per ciò che aveva appena visto.