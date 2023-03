30enne precipita in un burrone: inutili i soccorsi

E’ precipitato in un burrone ed è morto, inutili i soccorsi, per un ragazzo di 30 anni non c’è stato nulla da fare: la dinamica della tragedia.

Una fatalità ha tolto la vita ad un’escursionista di 30 anni, che questa mattina verso le 11.00, si trovava sul Monte di Portofino, per una traversata all’aria aperta in montagna. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. E’ precipitato in un burrone, sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino ed i vigili del fuoco, il corpo del 30enne è stato recuperato senza vita a causa della rovinosa caduta da almeno 100mt di altezza.

La dinamica della tragedia, non ci sono parole

La tragedia si è consumata questa mattina domenica 12 marzo verso le 11.00, un uomo di 30 anni, di cui sono ignote le generalità, è morto precipitando da un dirupo sul sentiero del Monte di Portofino.

Il trentenne è caduto da almeno 100 metri di altezza durante un’escursione in un punto decisamente impervio del monte. In base a quanto si è appreso da una prima ricostruzione, il ragazzo era con la sua fidanzata quando improvvisamente, in un tratto esposto, è scivolato precipitando nel vuoto.

La caduta è stata rovinosa, l’uomo è finito nel vuoto sbattendo in modo violentissimo su una cengia (sporgenza di una parete rocciosa). La donna che ha assistito alla scena, ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino ed un’eliambulanza del 118 di Genova per trarre il giovane in salvo.

Purtroppo ogni tentativo di salvare l’escursionista è stato vano. I soccorritori si sono calati dall’elicottero che affiancava la montagna. Con il verricello si posizionati sul luogo dello schianto ed hanno constatato il decesso avvenuto sul colpo. La donna sotto shock è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto. in montagna è necessario stare molto attenti per evitare qualsiasi incidente spiacevole, è buona norma seguire anche dei corsi che permettono i meno esperti di passeggiare in totale sicurezza anche in luoghi poco pericolosi.