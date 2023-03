Muore a 21 anni, lo schianto in auto è stato fatale

E’ morta a soli 21 anni, lo schianto in auto non le ha dato scampo, Giada D’Elia lascia parenti ed amici nello sconforto più totale.

L’urto fatale è avvenuto questa mattina all’alba, a perdere la vita è Giada D’Elia, una ragazza di soli 21 anni. La sua dipartita lascia parenti ed amici nello sconforto più totale, Giada è morta sul colpo in zona Palamonte, nel Salernitano, la sua auto si è schiantata contro una recinzione, gli inquirenti indagano sulla dinamica dell’incidente.

Una tragedia, addio Giada

Da una prima ricostruzione, pare, che Giada D’Elia, abbia perso il controllo della sua auto e sia finita fuori strada per arrestare la sua corsa contro una recinzione. La giovane donna è morta sul colpo a causa delle ferite riportate. I tentativi di soccorso sono stati inutili, il 118, accorso sul luogo della tragedia ha provato a rianimarla senza alcun risultato.

Le indagini, per ricostruire la vicenda, sono state affidate ai carabinieri di Contursi che hanno effettuato i rilievi. Purtroppo non è ancora chiaro come Giada abbia potuto perdere il controllo del mezzo, nessuna ipotesi è esclusa, si pensa anche ad un possibile malore. Da quanto emerso non sono state coinvolte altre persone e Giada era da sola alla guida del veicolo.

La donna stava percorrendo la strada provinciale 36, in località Canalicchio, a pochi metri da casa sua, stando a quanto riportato dal giornale Anteprima24.it, a lanciare l’allarme sono stati gli amici che hanno assistito all’impatto fatale. Gli stessi hanno prestato un primo soccorso alla povera Giada ma quando il 118 è sopraggiunto sul luogo, la ragazza era già morta.

Un intero paese è sotto shock, Giada era conosciuta da tutti ed era amata da tutti, è venuta a mancare una giovane donna che aveva tanti sogni nel cassetto e tutta la vita davanti. Su Facebook il cordoglio degli amici che la ricordano con parole piene d’amore e di affetto: “Sei andata via troppo presto, ciao angelo bello” scrive qualcuno. L’auto sulla quale viaggiava Giada è una Nissan Micra, attualmente posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.