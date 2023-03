Un imprenditore di 49 anni è deceduto nella notte tra sabato e domenica mentre dormiva nella sua abitazione di Musile di Piave, in provincia di Venezia. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

13 marzo 2023

Imprenditore stroncato da un malore: lascia la compagna e un figlio

Una morte improvvisa che ha scosso l’intera comunità quella di uomo di 49 anni, deceduto nella notte tra sabato e domenica all’interno della sua abitazione a Musile di Piave, centro della provincia di Venezia.

A chiamare il numero unico per le emergenze è stata la compagna, accortasi che il 49enne non respirava più. Quando lo staff medico è giunto presso l’appartamento, per l’uomo non c’era più nulla da fare: a stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso che lo avrebbe colto nel sonno.

Musile di Piave, malore improvviso nel sonno: morto l’imprenditore Igor Sperandio

Tragedia nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo a Musile di Piave (Venezia). Un uomo è morto mentre dormiva nel suo appartamento. Si tratta di Igor Sperandio, imprenditore 49enne che lavorava nel settore immobiliare e nel marketing.

L’allarme, scrivono alcune redazioni locali ed i colleghi di Leggo, è scattato intorno alle 4 quando la compagna Serena, notando che il 49enne non respirava più, ha subito chiamato i soccorsi chiedendo aiuto. Immediatamente sul posto è stata inviata un’ambulanza con l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare l’imprenditore, ma ogni tentativo non ha avuto l’esito sperato: alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte. Fatale sarebbe stato un infarto che avrebbe stroncato l’uomo mentre dormiva a letto. Un decesso improvviso considerato che, come spiegato dalla compagna, Igor non soffriva di alcuna patologia particolare.

La notizia ha gettato nello sconforto tutti i residenti del comune veneziano, dove Sperandio era molto conosciuto. Tantissimi i messaggi di cordoglio per i familiari del 49enne che lascia oltre alla compagna, il figlio Mattia, di 13 anni.

Constatata la morte per cause naturali, non sono stati disposti ulteriori esami sulla salma. Già fissata la data dei funerali: l’ultimo saluto, come riferisce Leggo, mercoledì pomeriggio a Musile di Piave.