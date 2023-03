Ieri sera a Genova è deceduto il presidente di Assomusica dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. Inutile la corsa in ospedale.

Di Marco Spartà

14 marzo 2023

Tragico incidente stradale in serata: un morto e un ferito grave

Incidente mortale nella serata di ieri a Genova, dove un 70enne è stato investito e ucciso da una moto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La vittima è il presidente di Assomusica.

Dopo l’investimento, avvenuto nel quartiere di Castelletto, sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza il pedone in ospedale: i medici hanno provato a tenerlo in vita, ma non c’è stato nulla da fare. Trasportato in ospedale anche il conducente della moto, un 18enne rimasto gravemente ferito.

Genova, investito mentre attraversa: morto il presidente di Assomusica Vincenzo Spera

Lutto nel mondo dello spettacolo e della musica. La scorsa notte, tra lunedì 13 e martedì 14 marzo, è morto Vincenzo Spera, 70enne presidente di Assomusica e fondatore della Duemilagrandi eventi.

Spera è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera nel quartiere di Castelletto a Genova. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione di Rai News, il 70enne era intento ad attraversare la strada lungo corso Magenta, quando è sopraggiunta una moto, condotta da un ragazzo di 18 anni, che lo ha falciato scaraventandolo sull’asfalto.

L’equipe medica del 118 si è subito portata sul posto ed ha prestato le prime cure al 70enne e al giovane centauro. Entrambi sono stati trasportati poi d’urgenza in ospedale: Spera all’ospedale San Martino, mentre il 18enne al Galliera. Purtroppo, poche ore dopo il ricovero, il manager è deceduto a causa delle lesioni riportate nell’impatto. Rimane grave, scrive Rai News, il ragazzo.

Le indagini ed i rilievi di legge sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale del capoluogo ligure che dovranno chiarire la tragedia.

Dopo la notizia della morte di Spera sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio ed in ricordo del manager che aveva organizzato numerosi eventi dal vivo con grandi artisti. Spera era anche membro del Consiglio superiore dello Spettacolo del ministero dei Beni culturali.