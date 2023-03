Piovono critiche su Harry e Meghan, questa volta c’entra la piccola Lilibet: “Che scandalo”

Criticati ancora una volta Harry e Meghan, questa volta c’entra la piccola Lilibet, il web non perdona quello che ha visto: scandaloso.

Piovono critiche sulla coppia Reale più discussa degli ultimi anni, dopo aver deciso di abbandonare impegni e corona, i duchi di Sussex sono ancora sulla bocca di tutti. Di recente abbiamo visto come Harry, protagonista di uno scandalo venuto a galla con la pubblicazione del suo libro Spare. Il minore, abbia perso consensi dai sudditi che ora trovano ogni piccola sfumatura per alzare polveroni sul web, questa volta protagonista è la piccola Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Com’è noto, Harry e Meghan hanno messo al mondo due bambini, il primogenito Archie e la secondogenita Lilibet (nome datole in onore della defunta Regina Elisabetta II), con il maschietto la coppia viveva ancora a Palazzo Reale e come da tradizione, nel giorno del suo battesimo, venne “presentato” al popolo britannico, cosa non gradita da Meghan che per la piccola ha potuto scegliere di celebrare una cerimonia con più privacy.

A 2 anni compiuti, Lilibet ha ricevuto il Sacramento del battesimo, venerdì 3 marzo, evento confermato anche da un portavoce della stampa dei Sussex, mentre Archie è stato battezzato come Archie Harrison Mountbatten-Windsor, alla piccola Lillibet è stato conferito il titolo di principessa, ma com’è possibile?

Nella faccenda non c’entra il nonno Carlo III, si tratta invece di una legge che risale al 1917, istituita da Giorgio V, nonno di Elisabetta II e quindi bisnonno del re, la quale stabilì che i “figli di un figlio di re” potessero fregiarsi del titolo di principi. Dal momento che Carlo III è regnante, di conseguenza i suoi nipoti sono principi e principesse.

Povera Lilibet, oggetto di critiche da parte di tutti

Ad ogni modo le critiche riguardano in parte il titolo nobiliare dato alla bambina, dal momento che i duchi hanno fatto il diavolo a quattro per allontanarsi dalla Famiglia Reale, dobbiamo anche sottolineare quest’ultima sia stata invitata al ricevimento ma non si sia presentata.

Ad essere sotto esame è stato anche il ricevimento della piccola Lilibet, una festa molto informale senza cerimonie e fronzoli, gli invitati erano si e no una trentina, dell’evento è trapelato ben poco ma è bastato per far piovere tantissime critiche.

In molti hanno criticato l’abbigliamento delle due donne di Harry, decisamente troppo semplice per un evento che ha comunque la sua importanza.