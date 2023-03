Hai trovato la soluzione? Il test della macedonia che solo i geni riescono a risolvere

Riesci a risolvere questo test di matematica? In pochi ci riescono, è davvero troppo difficile, scopriamo insieme la soluzione.

La matematica non è un’opinione, questo l’abbiamo imparato nel tempo, soprattutto se questa materia non ci è mai stata simpatica, a differenza di altri che la capiscono fino in fondo.

Un semplice test matematico a volte può risultare complicato per chi non ha una logica sviluppata, il quesito che oggi vi poniamo è alquanto difficile e solo i geni ci riescono davvero.

Il test si riferisce ad alcune operazioni che si ricollegano ad un ragionamento ben preciso e strutturato, è possibile che voi incappiate in un trabocchetto, ragion per cui è bene che prima di dare la risposta definitiva, ci ragioniate per almeno 10 secondi.

Ecco la soluzione, in pochi ci riescono a risolvere il test

Questo test ha la finalità di stimolare i neuroni, apparentemente potrebbe sembrare semplice ma al suo interno nasconde delle insidie. I test di questo tipo sono molto importanti per stimolare lo sviluppo cerebrale, si sono diffusi maggiormente durante il periodo del lockdown, dove costretti a non far nulla, centinaia di persone si sono cimentate nel dare soluzioni più o meno esatte a molti quesiti.

Per risolvere il test della macedonia devi tenere a mente delle regole di matematica ben precise, con qualche minuto tutti riescono a risolverlo ma solo i veri geni ci riescono in pochi secondi. E’ un test alfanumerico ma al posto delle incognite, X – Y e Z, dobbiamo posizionare la frutta.

Ci sei riuscito? In caso negativo non disperare, ecco la soluzione. La prima equazione ha come risultato 30, ovvero dal momento che ci sono 3 mele, ognuna di queste vale 10, quindi vi è una divisione per 3.

Nella seconda equazione c’è un 18 come risultato, ragionandoci un pò, ogni casco di banane corrisponde a 4 ed ogni banana vale 1, quindi la mela sommata ai caschi di banane da come risultato 18.

Nella terza equazione si trova più difficoltà, considerando che un casco di banane ha come valore 4 a questo numero bisogna sottrarre due metà di noci di cocco, ovvero 2, quindi il nostro risultato sarà 2. Per arrivare a questa soluzione è necessario sommare una metà di noce di cocco, 1 ad 1 mela ad 1 casco di banane, il totale sarà 14.

L’ultima equazione ha solo 3 frutti disponibili, ma in pochi aguzzano la vista per capirlo in pochi secondi.