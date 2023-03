Un’imprenditrice di 74 anni è deceduta mentre si trovava nel suo appartamento colta da un malore improvviso. Inutili i soccorsi allarmati dal figlio.

Di Marco Spartà

13 marzo 2023

Malore in casa: inutili i soccorsi per una donna

Nella mattinata di oggi a Bibione, frazione di San Michele al Tagliamento (Venezia), una donna di 74 anni è morta dopo essere stata colta da un malore improvviso mentre si trovava all’interno della sua abitazione.

Il figlio, che era in casa, ha provato a soccorrerla ed ha chiamato subito il numero unico per le emergenze. I sanitari hanno fatto il possibile per rianimare la 74enne, ma tutto è stato inutile; alla fine hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Bibiano, si sente male nella sua abitazione: muore imprenditrice di 74 anni

Si chiamava Grazie Ortler, la donna di 74 anni che questa mattina, lunedì 13 marzo, è morta improvvisamente a Bibione, piccola frazione del comune di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia.

L’anziana imprenditrice si trovava nella sua abitazione quando, riferiscono la redazione de Il Gazzettino, si sarebbe sentita male d’improvviso accasciandosi al suolo. Tutto sotto gli occhi del figlio che nell’immediato ha provato a rianimarla ed ha chiamato il numero unico per le emergenze.

La centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118 che ha proseguito le manovre salvavita. Purtroppo, tutto è stato inutile: dopo vari tentativi, i soccorritori si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte.

Nel frattempo, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto agli accertamenti per chiarire le cause del decesso. A stroncare la donna, scrivono i colleghi della redazione de Il Gazzettino, sarebbe stato un infarto che non le ha lasciato alcuno scampo.

Dolore e sconforto per la morte di Grazie Ortler a Bibione, dove era molto conosciuta: la sua famiglia gestisce alcuni locali della piccola frazione, tra cui anche un hotel. Tantissimi i messaggi di cordoglio per i parenti della donna.