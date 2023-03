Stamane a Roma, un uomo di circa 60 anni è stato investito e ucciso da un treno della metropolitana sui binari di una stazione. Si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Di Marco Spartà

13 marzo 2023

Tragedia in stazione: uomo morto di 60 anni

Tragedia all’alba di questa mattina a Roma, dove un uomo di circa 60 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno della metro alla stazione Cipro, sulla linea A. Dopo l’investimento sono arrivati i soccorsi.

Per la vittima, però, non c’è stato nulla da fare: dopo svariati tentativi di rianimazione, è stato dichiarato il decesso sul posto. Da quanto appurato al momento dalle forze dell’ordine, si sarebbe trattato di un gesto estremo.

Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è morto dopo essere stato investito da un treno della metropolitana. Il drammatico episodio intorno alle 6 di questa mattina, lunedì 13 marzo, alla stazione metro Cipro a Roma.

Secondo le primissime informazioni, come riferisce la redazione de Il Messaggero, la vittima si trovava sulla banchina e, quando è sopraggiunto il convoglio in direzione Battistini, si è gettato sui binari sotto gli occhi attoniti di tanti viaggiatori. Un impatto inevitabile, nonostante il tentativo del macchinista di bloccare il treno.

Immediatamente presso la stazione sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto da sotto il convoglio l’uomo e lo hanno affidato ai sanitari che, dopo diversi minuti e vari tentativi di rianimazione, hanno constatato il decesso. Troppo gravi i traumi riportati.

Giunti sul posto anche i carabinieri che si sono occupati degli accertamenti e le operazioni per identificare la vittima. Da quanto emerso si tratterebbe di un uomo di circa 60 anni che, riferisce Il Messaggero, si sarebbe lanciato sui binari con l’intento di togliersi la vita.

La circolazione in direzione Battistini è rimasta sospesa per circa tre ore per permettere i soccorsi ed i rilievi delle forze dell’ordine.