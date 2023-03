Ieri mattina a Cerreto, frazione del comune di Bagolino (Brescia) un uomo è morto mentre tagliava legna in un bosco. Ad assistere alla tragedia il figlio di 16 anni.

Di Marco Spartà

14 marzo 2023

Dramma nel bosco: 52enne muore schiacciato da un tronco

Un uomo di 52 anni è deceduto ieri mattina a Cerreto di Bagolino, in provincia di Brescia, mentre era intento a fare legna in un bosco. Il 52enne è stato travolto da un tronco sotto gli occhi del figlio che ha poi chiamato i soccorsi.

Quando i sanitari hanno raggiunto il punto in cui si trovavano padre e figlio non c’è stato nulla da fare: è stato possibile solo dichiarare la morte della vittima. Sul posto anche le forze dell’ordine per chiarire le cause dell’incidente.

Cerreto di Bagolino, travolto da un tronco mentre taglia legna: morto artigiano di 52 anni

Un uomo è morto ieri mattina, lunedì 13 marzo, nei boschi di Cerreto, frazione del comune di Bagolino, in provincia di Brescia. Si tratta di Massimo Fusi, artigiano edile di 52 anni residente a Bagolino.

Il 52enne, secondo quanto appreso da alcune fonti locali e la redazione di Brescia Today, si trovava insieme al figlio, un adolescente di 16 anni, in un bosco per fare della legna. Improvvisamente sarebbe stato travolto dal tronco di un albero, che era stato già tagliato, rimanendo schiacciato sotto il suo peso. Il figlio ha subito lanciato l’allarme chiedendo aiuto.

In pochi minuti, sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Considerata la gravità della situazione, è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza per l’eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Purtroppo, però, per Fusi non c’era più nulla da fare: alle squadre di soccorso non è rimasto altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravissime lesioni riportate.

Intervenutiti anche i carabinieri di Salò a cui è toccato il compito di ricostruire la dinamica del tragico incidente. Constatato quanto accaduto, non sono stati disposti ulteriori esami sulla salma che, scrive Brescia Today, è stata già restituita ai familiari per le esequie che verranno celebrate domani pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Bagolino.