Un ragazzo di 29 anni è morto la scorsa notte a Terrasini, in provincia di Palermo, in seguito ad un tragico incidente stradale all’altezza di una rotonda.

Di Marco Spartà

15 marzo 2023

Incidente mortale nella notte: ragazzo perde la vita

Si aggrava ancora il bilancio delle vittime sulle nostre strade. La tragedia la scorsa notte a Terrasini, centro della provincia di Palermo, dove un ragazzo di soli 29 anni ha perso la vita in un terribile incidente.

L’auto condotta dal 29enne, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro il muro di un parco. Un impatto devastante. I soccorritori al loro arrivo non hanno potuto far altro che dichiarare la morte del giovane automobilista.

Terrasini, si schianta in auto contro il muro di un parco: Denys muore a soli 29 anni

È Denys Armenenko, 29enne di origine ucraina, il giovane morto ieri notte, tra martedì 14 e mercoledì 15 marzo, in un incidente stradale avvenuto a Terrasini, in provincia di Palermo.

Denys viaggiava alla guida della sua auto lungo via Calarossa quando, riporta Palermo Today, avrebbe perso il controllo del veicolo che, dopo aver sbandato, ha terminato la propria corsa contro il muro di un parco giochi per bambini, all’altezza di una rotonda. L’urto molto violento ha ridotto la vettura ad un ammasso di lamiere.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il giovane rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. Il 29enne è stato affidato al personale medico del 118 a cui, però, non è rimasto altro che constatarne il decesso: troppo gravi le lesioni riportate nello schianto.

In via Calarossa sono accorsi anche i carabinieri che hanno condotto i rilievi di legge per stabilire le ragioni alla base del sinistro. Non è escluso, riferiscono i colleghi di Palermo Today, che Denys possa aver perso il controllo dell’auto a causa di un improvviso malore alla guida. Non sono stati disposti ulteriori esami sulla salma: l’autorità giudiziaria ha già firmato il nullaosta per la restituzione ai familiari che potranno procedere con le esequie.