Salsa di pomodoro piena di insetti, la marca in questione

Questa salsa di pomodoro è piena di insetti, l’hai mangiata? Ormai non si parla d’altro, sul web impazzano i commenti più disparati.

La salsa di pomodoro è famosissima in tutto il mondo, è versatile per moltissime ricette, sia per quanto riguarda i primi piatti che i secondi, ha un costo relativamente versatile e può essere acquistata tranquillamente al supermercato.

Diversi anni fa, la salsa di pomodoro era prodotta in casa, le massaie, aiutate da tutta la famiglia, una volta l’anno facevano le conserve che sarebbero servite tutto l’anno per la preparazione di numerose ricette.

Oggi quest’abitudine si è persa, la vita frenetica decisamente non giova nel tramandare le preparazioni casalinghe di generazione in generazione, per quanto le salse che troviamo sugli scaffali siano controllate, talvolta è possibile che al loro interno vi si trovino insetti vari come mosche, vermi e farfalline.

Se da un lato le aziende sono tutelate durante la fase di produzione, dall’altro è possibile che il prodotto vada a male perché mal distribuito e conservato, per cui definire la colpa della commercializzazione è spesso un gran grattacapo.

Ecco la marca che contiene gli insetti, assurdo: l’hai mangiata?

Per scongiurare di trovare vermetti nella salsa questa dovrebbe essere prodotta in casa, per farlo però bisogna fare attenzione ai passaggi, che devono essere sicuri per evitare contaminazioni di botulino. Come detto prima però preparare le conserve è alquanto complicato per cui sarebbe opportuno optare per un sugo fresco veloce cucinato con pomodorini.

Per quanto gli insetti facciano ribrezzo dovete sapere che esistono delle passate di pomodoro che hanno la caratteristica di essere insaporite con vermetti vari e sono una vera prelibatezza.

Grazie al Lethocerus indicus (insetto acquatico) è possibile realizzare una salsa particolare, essendo un animaletto di nicchia, specie il maschio che rilascia il ferormone che da il sapore caratteristico alla salsa, ha un costo decisamente elevato in quanto è quasi introvabile.

Se anche tu vuoi assaggiare la salsa al gusto di insetti, la marca in questione è “Micronutris – Apero insetti gusto Salsa” ed è acquistabile online, sarà un’esperienza più unica che rara.