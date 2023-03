Se ti piace il caffè devi sapere che questi 4 sono i migliori, non ne potrai fare a meno: la classifica

Il caffè è una bevanda sacra, se ti piace sorseggiarlo diverse volte al giorno devi conoscere questa classifica, ti dirà qual è il migliore.

Il caffè è una bevanda molto diffusa in Italia e nel mondo, in base alle diverse zone del pianeta vi sono differenti qualità ed in base a molteplici fattori che caratterizzano il gusto. La qualità dell’acqua, la tostatura, la miscela, i chicchi, la macinatura ed anche la preparazione influenza positivamente o negativamente la bevanda.

Un buon caffè deve essere sempre fresco e locale, evitare qualità importate che potrebbero risultare poco piacevoli al gusto, è importante che la tostatura sia ottimale così da rendere il sapore unico e piacevole.

Ecco la classifica inaspettata, scopri quali sono i caffè migliori

Per scongiurare ogni pericolo oggi vogliamo farti conoscere una classifica che ha preso in esame 12 marche diverse di caffè, tra queste solo 4 sono risultate migliori per qualità e convenienza.

Il test è stato riportato da GDO sotto la guida esperta del Coffee Specialist Gianni Tratzi, un Coffee Specialist che ha assaggiato le miscele in questione riportando i vari risultati per le diverse caratteristiche. Le varie bevande sono state preparate con delle acque non eccessivamente pesanti e non troppo dolci, tutte hanno subito il medesimo processo con la moka.

Gianni ci tiene a sottolineare che non sempre la miscela Arabica è migliore rispetto a quella Robusta, da questo test infatti si evince come quest’ultima abbia raggiunto un gradiente maggiore in quanto più delicata.

La classifica condotta dalla rivista Linkiesta Grastronomica sul migliore caffè 2022, è la seguente:

1 – ¡Tierra! Lavazza, con un costo di 3,19 euro ed un punteggio di 8

2 – Alce Nero, con un costo di 4,79 euro ed un punteggio di 7

3 – Il Viaggiator Goloso 100% Arabica, con un costo di 2,69 euro ed un punteggio di 6 ½

4 – Chicco d’Oro, con un costo di 3,20 euro ed un punteggio di 6

Dopo aver scoperto qual è il caffè migliore in assoluto sul mercato non potrai più sbagliare acquisto, il caffè è si una bevanda ma rappresenta anche un momento di convivialità tra amici ed un piccolo momento di relax.