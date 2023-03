Che brutta notizia per Amadeus e Giovanna, la coppia è senza parole per quello che sta accadendo, ed ora come si fa?

Purtroppo sta succedendo davvero, dopo il grandissimo successo che Amadeus ha ottenuto con la 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, bisogna fare i conti con una notizia molto triste.

Abbiamo salutato il presentatore nel momento in cui si beava per i complimenti ricevuti vista la sua notevole professionalità in diversi ambiti televisivi, oggi però è diverso. Amadeus ha iniziato la sua carriera nei lontani anni 80 quando esordì in radio come disc jockey a Radio Deejay, in poco tempo divenne un personaggio noto dello spettacolo e firmò importanti contratti con le emittenti televisive nazionali.

Attualmente Amadeus è uno dei più quotati presentatori italiani ma la questione dolorosa non riguarda la sua carriera ma una cosa alla quale sia lui che Giovanna (sua moglie) sono molto affezionati.

L’hanno messa in vendita, ed ora?

A malincuore per Amadeus e Giovanna è stata messa in vendita Villa Stamira, una dimora stupenda nella quale la coppia ha trascorso piacevoli e felici momenti insieme. Il prezzo del costo di vendita è ancora un segreto ma dovrebbe orientarsi sui 4milioni di euro.

A quanto pare un imprenditore americano sarebbe interessato al “nido d’amore” di Giovanna ed Amadeus, quest’uomo vorrei acquistare la villa per sfizio dal momento che sarebbe un vero e proprio magnate.

La dimora è situata in via Baldassarri, rappresenta una residenza unica nel suo genere e si caratterizza per essere la più chic del Conero, in questa “casa” oltre ad Amadeus e Giovanna ha alloggiato il calciatore Bonaventura e tantissimi altri vip.

Il costo di affitto al giorno per rilassarsi in questa dimora si aggira intorno ai 2.800 euro, dal momento che è dotata di moltissimi confort tra cui anche una piscina con acqua riscaldata ed una spa interna. La superficie sulla quale si estende è di 600 mq, quindi riesce benissimo ad ospitare più di una coppia in cerca di relax, in un’abitazione così grande la privacy è assicurata.