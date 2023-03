Il cadavere di un uomo di 61 anni è stato rinvenuto questa mattina in strada a Oristano: sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri.

Marco Spartà

15 marzo 2023

Trovato morto in strada: accanto al corpo la bici e un coltello

Giallo a Oristano, dove nella mattinata di oggi un uomo di 61 anni è stato trovato privo di vita riverso in strada. A notare il cadavere sono stati alcuni passanti che hanno dato subito l’allarme contattando le forze dell’ordine.

I carabinieri stanno ora indagando per chiarire le cause del decesso del 61enne, il cui corpo, rinvenuto vicino alla sua bici, presentava una vistosa ferita al capo. Non si esclude che l’uomo possa essere rimasto vittima di un incidente cadendo dal mezzo a due ruote.

Oristano, uomo di 61 anni trovato morto in strada: si ipotizza un incidente stradale

Un uomo di 61 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è stato trovato morto intorno alle 7:30 di questa mattina, mercoledì 15 marzo, ad Oristano. Il corpo giaceva in via Don Bosco, accanto la bicicletta del 61enne e un coltello.

La segnalazione alle forze dell’ordine, riportano alcune fonti locali e l’agenzia Ansa, è partita da alcuni passanti che hanno notato il cadavere sull’asfalto. In pochi minuti sul posto si sono portati lo staff medico del 118 ed i carabinieri del capoluogo di provincia sardo. Ai sanitari non è rimasto altro che dichiarare la morte dell’uomo.

I militari dell’Arma della compagnia locale e del comando provinciale hanno subito dato il via alle indagini e gli accertamenti per verificare cosa sia successo alla vittima. Dopo i primi riscontri, scrive l’Ansa, gli investigatori ipotizzano possa essersi trattato di un incidente stradale: il 61enne percorrendo via Don Bosco sarebbe caduto dal mezzo a due ruote, forse colto da un malore, battendo la testa al suolo. Il cadavere presentava una vistosa ferita al capo, mentre sul coltello rinvenuto nelle vicinanze non vi erano tracce ematiche.

Maggiori conferme potrebbero arrivare dalle successive indagini dei carabinieri, che analizzeranno i filmati delle telecamere di sorveglianza, e dai risultati dell’esame autoptico disposto sulla salma dall’autorità giudiziaria.