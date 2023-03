Un uomo di 74 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione dove viveva solo a Palermo: a lanciare l’allarme i vicini di casa.

Di Marco Spartà

15 marzo 2023

Dramma della solitudine: uomo trovato morto in casa dopo giorni

Era deceduto in casa da circa tre settimane, ma nessuno si è accorto di nulla sino a quando i vicini hanno sentito un fortissimo odore provenire dal suo appartamento. È la triste storia che arriva da Palermo, dove nel pomeriggio di ieri un 74enne è stato trovato senza vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia che hanno scoperto il cadavere ormai in avanzato stato di decomposizione: il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali almeno 20 giorni prima della tragica scoperta.

Macabra scoperta nel pomeriggio di ieri, martedì 14 marzo, a Palermo. Un uomo di 74 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, un appartamento in un condominio di via Lanza di Scalea dove viveva solo da tempo.

L’allarme è scattato quando alcuni vicini di casa hanno sentito un odore acre provenire dalla casa dell’anziano che non vedevano ormai da diversi giorni. Subito, riportano i colleghi della redazione di Fanpage, questi hanno contattato l’amministratore di condominio che poi ha chiamato le forze dell’ordine.

Presso l’appartamento sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le pattuglie del commissariato San Lorenzo. I pompieri hanno forzato la porta d’ingresso ed hanno rinvenuto il corpo senza vita del 74enne. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione.

Da quanto riscontrato, da una prima ispezione cadaverica, riferisce Fanpage, la morte era sopraggiunta per cause naturali circa 20 giorni prima del ritrovamento. L’anziano sarebbe stato colto da un malore fatale che non gli avrebbe dato neanche il tempo di chiamare i soccorsi.

Per confermare questa prima ipotesi, l’autorità giudiziaria ha stabilito l’esame autoptico sulla salma che verrà effettuata nelle prossime ore e i cui risultati fugheranno ogni dubbio.