Brendan Fraser, la dieta che gli ha “bruciato il cervello”: come sta oggi

Brendan Fraser, uno degli attori più amati di sempre, a causa di una dieta ha messo in pericolo la sua salute: scopriamo come sta oggi.

Conosciamo tutti l’attore americano Brendan Fraser, negli anni 90, soprattutto per il suo fisico statuario, è stato amatissimo dalle donne diventando così un’icona di sensualità e bellezza. Dopo 20 anni è tornato al cinema con un’interpretazione che gli è valsa un Oscar, che quasi gli è costata la “vita” dal momento che una dieta gli ha fritto il cervello.

Durante il 2000, Brendan era nel pieno della sua gloria, essendo sempre stato un attore versatile era apprezzato non solo dal pubblico femminile ma anche maschile, ad un certo punto della sua carriera è scomparso letteralmente dalle scene ed ha “progettato” il suo ritorno sul red carpet in gran stile.

Brendan ha vinto un Oscar per aver interpretato nel film The Whale del regista Darren Aronfosky, Charlie, un professore omosessuale che sta per morire e vive le sue giornate nella solitudine più totale. Il protagonista soffre di obesità e cerca in tutti i modi e con tutte le sue forze di far pace con la figlia.

Una dieta che ha “bruciato il cervello” al grande attore, scopriamo oggi come sta

Prima del grande ritorno, Brendan ha lavorato con ruoli decisamente minori, si è allontanato da Hollywood per diversi motivi sia di salute che lavorativi. L’attore non è stato bene a livello emotivo, i vari ruoli che ha interpretato lo hanno provato e talvolta destabilizzato, specie per quanto riguarda il fisico.

Il primo ruolo che interpretò nel film “George Re della Giungla?” nelle vesti di Tarzan, lo hanno messo a dura prova dal momento che in quell’occasione ha dovuto sfoggiare un corpo più che perfetto con tanto di addominali scolpiti. Sacrifici senza dubbio ripagati dal momento che il film incassò 175 milioni di dollari.

Per quanto il successo sia stato eclatante, Brendan ha vissuto momenti molto difficili a causa delle diverse diete e dei diversi ruoli che ha interpretato negli anni, questi regimi alimentari, che variavano a seconda dell’interpretazione, gli hanno fritto il cervello e per questo l’attore si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Dopo anni ha ritrovato se stesso ed ha riconquistato il grande pubblico che non l’ha mai dimenticato.