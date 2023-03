Trova il leone in 12 secondi, se ci riesci hai dei “superpoteri”: prova!

Riesci a scovare il leone in 12 secondi? In pochi l’hanno individuato, non immagini dove si è nascosto. Cominciamo!

Oggi ti proponiamo un test di intelligenza alquanto insidioso che però, come tutti gli altri quesiti, ha i suoi benefici. Risolvendo problemi apparentemente impossibili possiamo capire se la nostra logica è sviluppata in modo tala da portare avanti ragionamenti sensati in un preciso momento della giornata.

Molti test sono dei gran rompicapo, altri più divertenti ed altri ancora molto semplici, questo tipo di gioco si è diffuso particolarmente durante il periodo del lockdown, dove milioni di persone, chiuse in casa a causa del covid-19 hanno pensato bene di tenere la mente allenata con questo tipo di gioco.

Dobbiamo sottolineare come l’illusione ottica gioca brutti scherzi, molte foto spesso diventano virali dal momento che è quasi impossibile individuare il soggetto richiesto, un po’ come nella foto che ti proponiamo. Se scovi il leone in 12 secondi vuol dire che hai dei superpoteri.

Cominciamo, lo vedi il leone? E’ proprio lì…

La foto raffigura un normalissimo momento nella giungla, in primo piano ci sono delle zebre intende a brucare dell’erba ed in lontananza altri esemplari della stessa specie che si mimetizzano con le sterpaglie.

Qui, tra questi erbivori, c’è il re della savana, un leone che sta tranquillamente riposando. L’hai visto? E’ proprio sotto i tuoi occhi, come fai a non vederlo? Guarda attentamente la figura intera, una volta individuato è difficilissimo perderlo di vista.

Se hai notato il leone in pochi secondi, con precisione 12, vuol dire che hai i superpoteri e quindi una vista decisamente sviluppata; in caso contrario ecco la soluzione.

Se guardi attentamente la foto in questione lo sguardo si focalizza sulle zebre in primo piano, scrutando meglio l’orizzonte si nota il leone sta puoi tranquillamente vedere a sinistra della foto cerchiato in rosso.

Hai visto com’era facile individuare il felino? Che tu non l’abbia scovato al primo colpo non deve farti preoccupare, sono davvero in pochi quelli che ci riescono. Magari ritenta con un prossimo test, sarai più fortunato e potrai giocare ad allenare la tua mente.