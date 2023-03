Una ragazza di 17 anni, che due settimane fa era rimasta coinvolta in un incidente in scooter a Borgo Sabotino (Latina), è morta ieri in ospedale.

Di Marco Spartà

16 marzo 2023

Incidente mentre va a scuola: morta giovane pallavolista

Non ce l’ha fatta la giovane pallavolista di soli 17 anni che due settimane fa era rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale a Borgo Sabotino, frazione di Latina. L’adolescente è deceduta ieri nell’ospedale di Roma dove si trovava ricoverata.

Il sinistro lo scorso 1 marzo quando la 17enne si stava recando a scuola, insieme al fratello, a bordo di uno scooter che si è scontrato contro una vettura. I soccorsi l’avevano trasportata d’urgenza in ospedale, ma a nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvarle la vita.

È morta ieri, mercoledì 15 marzo, Sara Pellizon, la 17enne che si trovava ricoverata da due settimane nel reparto di rianimazione dell’ospedale Gemelli di Roma in seguito ad un incidente stradale verificatosi lo scorso 1 marzo a Borgo Sabotino, frazione del comune di Latina

Stando a quanto ricostruito, come riferisce Il Corriere della Città, Sara si stava dirigendo verso l’istituto scolastico che frequentava a bordo di uno scooter, su cui viaggiava anche il fratello. Improvvisamente, il ciclomotore è entrato in collisione con una vettura: un urto molto violento che ha scaraventato i due giovani sull’asfalto.

In pochi minuti, sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, compresa un’eliambulanza. I sanitari, dopo le prime cure, hanno caricato la 17enne sull’elisoccorso per il trasporto d’urgenza verso il nosocomio della Capitale. Qui, i medici hanno provato in tutti i modi a tenerla in vita, ma non c’è stato nulla da fare: a 14 giorni dall’incidente, il cuore di Sara ha smesso di battere. Ricoverato anche il fratello, che, scrive Il Corriere della Città, aveva riportato solo lievi lesioni.

La notizia ha sconvolto la comunità di Borgo Sabotino, dove Sara era molto conosciuta: la 17enne era una promessa della pallavolo che da anni militava nella ASD Cosmos Volley Latina. Sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social network, compreso quello della società pallavolistica.