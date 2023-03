Un uomo di 46 anni è rimasto vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 668 a Cignano di Offlaga (Brescia).

Di Marco Spartà

16 marzo 2023

Drammatico incidente sulla provinciale: uomo perde la vita

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 668 a Cignano di Offlaga, in provincia di Brescia. A perdere la vita un uomo di 46 anni che viaggiava a bordo di una moto, scontratasi contro un camion.

Quando i soccorsi del 118 sono arrivati sul luogo dello scontro, il 46enne era già privo di vita. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente del mezzo pesante. Sul posto, oltre ai sanitari, anche le forze dell’ordine.

Cignano di Offlaga, moto si scontra con un camion sulla provinciale: morto un 46enne

Ancora sangue sulle strade. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 marzo, un uomo è morto mentre percorreva la provinciale 668 nel territorio di Cignano, piccola frazione del comune di Offlaga, in provincia di Brescia. La vittima è Roberto Andrini, 46enne residente a Quinzano d’Oglio.

L’uomo si trovava in sella alla sua moto Aprilia che, per cause ancora da stabilire, riporta Brescia Today, ha sbandato finendo contro un camion che sembra fosse impegnato in una manovra di svolta. Dopo lo scontro, il centauro è stato sbalzato dalla sella della due ruote finendo sull’asfalto ad alcuni metri di distanza.

Sul luogo della tragedia sono accorsi gli operatori sanitari del 118 a cui, però, non è rimasto altro che constatare la morte di Andrini, che sarebbe sopraggiunta sul colpo. Era stata fatta atterrare anche l’eliambulanza per l’eventuale trasporto in ospedale. Illeso l’autista del camion.

Ad occuparsi dei rilievi e degli accertamenti sono stati i carabinieri di Manerbio che ora dovranno stabilire le cause dello scontro mortale. La Procura della Repubblica di Brescia, scrivono i colleghi di Brescia Today, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale.

Andrini, originario di Cadignano di Verolanuova, lascia una figlia di soli 16 anni. I funerali verranno celebrati nella giornata di sabato 18 marzo.