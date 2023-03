Un ragazzo di 33 anni ha perso la vita nella serata di ieri in seguito alle lesioni riportate in un gravissimo incidente stradale a Dragona, frazione di Roma.

Di Marco Spartà

16 marzo 2023

Sangue sulle strade: morto ragazzo di 33 anni

Ieri sera, un incidente stradale, verificatosi a Dragona (Roma), è costato la vita ad un ragazzo di soli 33 anni. Il giovane si schiantato in sella alla sua motocicletta contro una vettura finendo poi rovinosamente contro un albero.

Un impatto che non gli ha lasciato alcuno scampo: i sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Le forze dell’ordine hanno provveduto gli accertamenti per risalire alla dinamica dello scontro tra i due veicoli.

Dragona, Andrea muore nello scontro tra la sua moto e un’auto: ennesima vittima sulle strade

Andrea Rossi, di 33 anni, è l’ennesima vittima sulle strade del nostro Paese. Il tragico sinistro si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 15 marzo, a Dragona, piccola frazione alle porte di Roma.

Il 33enne era in sella alla sua moto e viaggiava lungo viale dei Romagnoli. Giunto all’altezza di via di Dragone, la due ruote, scrive la redazione di Roma Today, è entrata in collisione con un’auto, condotta da un agente della Polizia Locale di Roma. Dopo l’urto, la moto è finita in una cunetta a bordo della strada, mentre il 33enne contro un albero.

I soccorritori del 118 si sono precipitati sul posto, ma per il giovane centauro era ormai troppo tardi. Dopo vari tentativi di rianimazione, hanno dovuto gettare la spugna costatando il decesso.

Oltre ai sanitari, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Ostia che hanno provveduto agli accertamenti ed i rilievi del caso così da poter chiarire come siano entrati in collisione l’auto e la moto condotta dalla vittima, entrambe poste sotto sequestro. In tal senso, riferisce Roma Today, l’automobilista è stato sottoposto agli esami del caso per capire se fosse alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol.