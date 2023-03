Amadeus senza parole, arriva la denuncia dopo Sanremo. Il Festival si macchia di “vergogna”

Amadeus non se l’aspettava, la denuncia dopo Sanremo è arrivata. La 73esima edizione del Festival si macchia di “vergogna”.

L’edizione 2023 del Festival di Sanremo si macchia di vergogna, nonostante il record di ascolti, il direttore artistico Amadeus non può considerarsi completamente soddisfatto visto quello che è successo sul palco dell’Ariston, dopo poco più di un mese dall’evento arriva la denuncia che spiazza tutti.

Come ogni anno il Festival della canzone italiana è un momento molto atteso per il grande pubblico, come sempre non sono mancati i colpi di scena e le opinioni più o meno discordanti ma su una cosa l’intero Paese è concorde, un atteggiamento irriverente era da sanzionare in modo esemplare. Ma la querela a chi è indirizzata e come mai arriva ora?

Lo spettacolo di Blanco non è piaciuto, cosa succede dopo un mese

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, l’Italia ha assistito ad uno spettacolo indegno e poco istruttivo soprattutto per le nuove generazioni, tutti ricordiamo come il cantante Blanco, abbia distrutto la scenografie di rose sul palco dell’Ariston a causa di alcuni problemi tecnici.

Dopo un attimo di incertezza da parte di Amadeus, direttore artistico anche per la 73esima edizione, Blanco è stato squalificato a causa del suo comportamento poco consono al momento che si stava vivendo.

Dopo poco più di un mese arriva la denuncia per il cantante da parte del Codacons che ha fatto un esposto formale alla Procura della Repubblica di Imperia e alla Corte dei Conti.

La giustificazione del giovane artista ha trovato “ragione” nel divertimento, difatti subito dopo essere stato fermato da Amadeus, mentre sfasciava il palco, ha risposto ridendo: “..almeno mi sono divertito”.

Ad ogni modo lo stesso, che l’anno scorso insieme al collega ed amico Mahomood ha vinto la precedente edizione del Festival con il brano “Brividi”, dovrà risarcire la Rai per i danni inflitti dal reato di danneggiamento. Sull’accaduto è anche intervenuto il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha sottolineato il suo disappunto con un sonoro: “Sanremo non si tocca”. Si conclude così questa triste vicenda del Festival per quanto concerne la 73esima edizione della canzone italiana.