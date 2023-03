Un militare di 46 anni è rimasto vittima di un tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la statale 45 bis a Cisano di Bardolino (Verona).

Di Marco Spartà

18 marzo 2023

Drammatico scontro sulla statale: militare perde la vita

Una scia di sangue che non accenna ad arrestarsi quella delle vittime sulle nostre strade. L’ennesimo incidente mortale si è consumato questa volta sulla statale 45 bis a Cisano di Bardolino, in provincia di Verona.

Un uomo di 46 anni è morto dopo che la moto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un furgone che percorreva la strada nello stesso senso di marcia. Inutile ogni tentativo di rianimazione per il centauro da parte dei sanitari precipitatisi sul posto.

Cisano di Bardolino, incidente sulla statale Gardesana: centauro 46enne muore sul colpo

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 marzo, un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada statale 45 bis Gardesana nei pressi del cimitero di Cisano, frazione del comune di Bardolino (Verona). La vittima è Fabio Di Giuseppe, 46enne militare originario di Cosenza, ma da tempo residente a Castelnuovo.

Da quanto ricostruito, come riferisce la redazione L’Arena, il 46enne era in sella ad una Ducati monster scontratasi, per cause ancora da accertare, con un furgone, condotto da un operaio, che viaggiava nello stesso senso di marcia e sembra stesse svoltando a sinistra. La due ruote avrebbe colpito il mezzo sulla fiancata ed il motociclista sarebbe finito poi rovinosamente sull’asfalto.

A prestare i primi soccorsi un altro motociclista e gli automobilisti in transito. Tempestivamente sulla statale sono arrivati i sanitari del Suem 118, a bordo anche di un’eliambulanza. Purtroppo, dopo svariate manovre di rianimazione, l’equipe medica si è dovuta arrendere constatando il decesso del centauro, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. Illeso, ma sotto choc, scrivono i colleghi de L’Arena, il conducente del furgone.

La dinamica dello scontro è ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Lazise e degli agenti della Polizia Locale che, giunti sul posto, hanno avviato gli accertamenti ed i rilievi di legge.