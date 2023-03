Una caduta in montagna, nel corso di una gita sul Pizzo Redorta (Bergamo) insieme al marito, è costato la vita ad una donna di 53 anni.

Di Marco Spartà

18 marzo 2023

Incidente in montagna: donna muore dopo il trasporto in ospedale

È morta in ospedale, poco dopo il ricovero, la donna di 53 anni che era rimasta coinvolta in un incidente tra le montagne in alta Val Seriana. La 53enne era in escursione con il marito sulla vetta del Pizzo Redorta, in provincia di Bergamo, quando è precipitata in un canalone.

Il coniuge, che ha assistito alla terribile scena, ha subito chiamato i soccorsi chiedendo aiuto. Arrivati sul posto, a bordo di un elisoccorso, i sanitari hanno trasportato d’urgenza la donna in ospedale, dove non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita.

Bergamo, scivola in un canalone durante un’escursione: morta 53enne, lascia due figli

Gabriella Barbieri, 53enne residente a Monasterolo del Castello (Bergamo), è morta ieri pomeriggio, venerdì 17 marzo, in un tragico incidente sulle cime del Pizzo Redorta, montagna della Val Seriana.

La donna, insieme al marito, come era solita fare, si era recata in montagna per un’escursione. Mentre percorreva il sentiero 302 verso il rifugio Brunone, come appreso dai colleghi di Prima Bergamo, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitata in un canalone: un volo di diversi metri durante il quale avrebbe impattato contro le pareti rocciose. Il marito ha subito dato l’allarme.

Intervenuti sul posto, in pochi minuti, gli uomini del soccorso alpino e lo staff medico del 118 a bordo di un’eliambulanza. Le squadre, raggiunto il punto in cui era finita la 53enne, l’hanno subito caricata a bordo dell’elicottero e trasportata presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui i medici non hanno potuto far nulla: poco dopo il suo cuore ha smesso di battere a cause delle gravissime lesioni riportate nella caduta.

Per chiarire la dinamica e le cause della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Clusone. Gabriella, riporta Prima Bergamo, che insieme al marito gestiva un ristorante a Monasterolo del Castello, lascia due figli.