Un ragazzo di 22 anni è stato trovato morto all’interno della sua auto, in un parcheggio di San Polo di Piave, in provincia di Treviso.

Di Marco Spartà

18 marzo 2023

Giovane trovato morto: il corpo all’interno di un’auto

Terribile scoperta a San Polo di Piave, in provincia di Treviso, dove un ragazzo di 22 anni è stato trovato senza vita. Il corpo è stato notato, all’interno di una vettura, ieri mattina da un passante che ha poi chiamato le forze dell’ordine.

Ai soccorsi non è rimasto altro che dichiarare il decesso del giovane, su cui sono scattate le indagini dei carabinieri. Da quanto appurato si sarebbe trattato di un gesto volontario: il 22enne si sarebbe tolto la vita in auto.

San Polo di Piave, ragazzo si toglie la vita in auto: tra pochi mesi sarebbe diventato padre

Aveva solo 22 anni il giovane trovato morto nella mattinata di ieri, venerdì 17 marzo, a San Polo di Piave, piccolo centro della provincia di Treviso di circa 5mila abitanti. Si tratta di un’ex guardia giurata residente in paese, ma originario di Cimadolmo.

La segnalazione ai carabinieri, scrivono i colleghi de La Tribuna di Treviso, è arrivata quando un passante ha notato il corpo riverso all’interno di un’auto, ferma nel parcheggio antistante allo stadio Giol. In pochi minuti, sul luogo indicato dall’uomo, sono arrivate una pattuglia dei carabinieri ed un’ambulanza del 118.

Il personale medico, però, non ha potuto far altro che appurare la morte del 22enne: inutile ogni tentativo di rianimazione. Dai primi riscontri, il decesso sarebbe avvenuto qualche ora prima del ritrovamento, durante la notte.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire cosa fosse accaduto: secondo gli investigatori, scrive La Tribuna di Treviso, si sarebbe trattato di un suicidio. Non si conoscono, però, i dettagli. Ora i militari dell’Arma, che non hanno trovato alcun biglietto, stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 22enne per capire cosa possa averlo spinto a compiere un simile gesto.

Dolore e sconforto per l’intera comunità strettasi ai familiari del ragazzo che lascia la compagna, incinta di pochi mesi.