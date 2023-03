Una donna di 48 anni è morta questa mattina a Dolzago, in provincia di Lecco, cadendo dal suo appartamento al quinto piano di un palazzo.

Di Marco Spartà

18 marzo 2023

Precipita dal quinto piano: morta una donna di 48 anni

È precipitata dall’abitazione in cui viveva, un appartamento al quinto piano, morendo all’istante. È questa la terribile vicenda accaduta nella mattinata di oggi a Dolzago, in provincia di Lecco, vittima una donna di 48 anni.

Presso la palazzina sono arrivati i mezzi del 118, compresa l’eliambulanza, ma il rapido intervento non è servito a nulla: la donna era già priva di vita. Secondo i carabinieri, giunti sul posto per le indagini, potrebbe essersi trattato di un suicidio.

Dolzago, 48enne cade nel vuoto dal suo appartamento e muore sul colpo: ipotesi gesto volontario

Una donna di 48 anni, di cui ancora non si conoscono le generalità, è morta stamane, sabato 18 marzo, a Dolzago, centro della provincia di Lecco.

Dalle prime informazioni, come riporta la redazione di Lecco Notizie, la 48enne sarebbe precipitata nel vuoto dal suo appartamento, sito al quinto piano di un condominio nei pressi della provinciale, dove abitava insieme alla madre che non era in casa in quel momento. Un volo di diversi metri che non le ha lasciato alcuno scampo.

La centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118 a bordo di un’ambulanza e l’elisoccorso per l’eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Per la 48enne era ormai troppo tardi: all’equipe medica non è rimasto altro che constatarne la morte che sarebbe sopraggiunta sul colpo.

Presenti anche i carabinieri a cui sono ora affidate le indagini per determinare come la vittima sia caduta nel vuoto. Al momento, scrive Lecco Notizie, si presume possa essersi trattato di un gesto volontario. A confermarlo saranno, però, i successivi accertamenti. Da quanto emerso ad ora, la 48enne pare soffrisse di alcuni problemi di salute e, nei prossimi giorni, avrebbe dovuto prendere parte ad un colloquio con i servizi sociali per trovare un lavoro.