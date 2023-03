Diletta Leotta si prepara per regalare a tutti i papà d’Italia un momento davvero unico, il video è già virale, guardalo anche tu.

La conduttrice sportiva più famosa d’Italia, Diletta Leotta, spopola sul web con un video diventato virale in pochissimi minuti. Tra qualche giorno è la festa del papà e la dolce e bellissima speaker ha deciso di omaggiare tutti i suoi fan nel giorno della loro ricorrenza che cade il 19 marzo.

Un momento decisamente seguito dai milioni di follower che ogni giorno fanno a gara per chi, in un modo o nell’altro, riesce a farsi notare dalla loro beniamina sempre più famosa e sempre più richiesta dalle emittenti televisive.

Com’è noto la conduttrice è seguitissima sui social, spesso è solita postare quel che riguarda la sua vita non solo provata ma anche lavorativa, i commenti sono sempre numerosi così come i cuoricini, purtroppo però vige la regola del guardare ma non toccare dal momento che Diletta rimane il più bel sogno virtuale di tutti i tempi.

Che bel regalo a tutti i papà, Diletta da il meglio di se

Fisico atletico, capelli biondi ed occhi castani, Diletta Leotta farebbe innamorare chiunque non solo della sua bellezza ma anche della sua bravura. In molteplici occasioni l’abbiamo vista destreggiarsi nel suo lavoro che ogni giorno la gratifica sempre più con nuovi successi ed affermazioni.

Ad ogni modo la giovane trentenne ha esordito su Instagram con un video targato Intimissimi Uomo, un brand italiano che sponsorizza durante l’anno. Dal momento che si sta avvicinando la festa del papà, Diletta mostra alcuni abbaiamenti per questa ricorrenza.

“Mi preparo per la festa del papà, quale completo scelgo per fare il regalo perfetto? Uno, due, tre o quattro? Scrivetemi nei commenti quale scegliete“, commenta la conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Il defilé è decisamente gradito dalla moltitudine di papà che la seguono costantemente, Diletta indossa diverse idee regalo tutte bellissime, i commenti sono incontenibili e disparati, qualcuno ha anche azzardato un invito: “Vuoi essere tu il mio regalo?“, ma per ovvie ragioni la conduttrice non ha proferito parola.