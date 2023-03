Luisa Ranieri è andata in Paradiso, la reazione dei fan commuove il web

I fan di Luisa Ranieri sono commossi, la grande attrice è in Paradiso. La notizia inaspettata ha lasciato tutti senza parole.

Nata a Napoli nel 1973, Luisa Ranieri è una nota attrice italiana famosa in tutto il mondo, con non pochi sacrifici ha conquistato la sua posizione nonostante abbia vissuto un’infanzia ed un’adolescenza molto difficile a causa di alcuni episodi che sono successi nella sua famiglia.

La madre si separò dal padre, a causa della sua folle gelosia, quando lei aveva solo 8 anni; la donna si è poi unita ad un altro uomo che ha cresciuto Luisa come se fosse figlia sua, ad ogni modo questa separazione con la successiva morte del padre biologico l’hanno destabilizzata psicologicamente tanto da chiedere aiuto da uno specialista.

Questa debolezza è diventata nel tempo la sua forza, grazie alla sua voglia di emergere oggi Luisa è una delle donne più amate ed apprezzate del grande schermo.

Un vero Paradiso, Luisa Ranieri con il cuore pieno di gioia

“Qualche giorno in paradiso, con te”, i fan non si aspettavano una simile notizia, Luisa non aveva spoilerato tutto ed è stata una sorpresa, con suo marito, Luca Zingaretti, è volata alle Maldive. Un po’ di relax visti i numerosi impegni cinematografici e televisivi, l’ultimo Sanremo 2023, dove la bellissima attrice ha potuto calcare il palco dell’Ariston con la sua solita eleganza e femminilità, dando lustro ad uno degli appuntamenti più importanti per gli italiani.

Naturalmente questi giorni di mare sono solo un’anteprima a quella che sarà l’imminente estate, non sappiamo ancora dove e con chi Luisa trascorrerà le vacanze ma siamo certi che aggiornerà il suo profilo Instagram, seguito da milioni di fan, come suo solito.

Luisa ha un rapporto bellissimo con i suoi follower, anche se in modo virtuale riesce a comunicare con loro con affetto e tanta stima.

In milioni hanno commentato gli scatti che la ritraggono felice tra le braccia di suo marito, tra i vari feedback anche quelli di colleghi ed amici del mondo dello spettacolo. Tutti i suoi amici virtuali le hanno scritto dolci parole al fine di farla sentire ancora più coccolata ed amata in questa sua piccola e fugace vacanza.