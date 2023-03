Mare Fuori, l’addio più doloroso. Due personaggi lasciano la serie: cosa succede

Un addio ha scombussolato il cast ed i fan della serie tv del momento, Mare Fuori. Per sedare gli animi è intervenuto il regista, ecco cos’è succedo.

Possiamo definire Mare Fuori come la serie per eccellenza del momento, arrivata ormai alla terza stagione a breve inizieranno le riprese della quarta, tra i vari spoiler, è arrivata ai fan una bruttissima notizia, a quanto pare due personaggi principali lasciano la fiction; a tal proposito è intervenuto il regista per chiarire cosa succede.

Mare Fuori è una serie televisiva che ha esordito nel lontano 2020 distribuita da Rai Fiction, poco a poco è diventata virale grazie alle avventure di un gruppo di ragazzi reclusi nell’Istituto Penitenziario di Pena Minorile di Nisida (Napoli).

I ragazzi, tutti minorenni, oltre a vivere in modo criminale fuori dal carcere (spaccio – detenzione di armi – omicidi – rapina) anche dietro le sbarre affrontano piccole e grandi faide tra famiglie. Per quanto l’onore sia importante, tutti hanno un’unica certezza, che fuori c’è il mare e che quell’acqua rappresenta un modo per sognare.

Ecco cosa succede nel cast di Mare Fuori, parla il regista

Da poco si è conclusa la terza stagione di Mare Fuori, l’ultimo episodio si conclude con la fine dell’avventura di Carolina Crescentini, la direttrice de carcere rimpiazzata da una “spia” del Ministero.

Il video saluto è diventato virale sul web, Carolina è stata un valore aggiunto alla serie tv e tutto il cast ha voluto omaggiarla con fiori e teneri abbracci, a quanto pare, oltre alla direttrice, a lasciare l’Istituto di Pena è anche Artem Tkachuk insieme a Domenico Cuomo, Pino ‘o pazzo e Cardiotrap, che hanno avuto un ruolo decisamente importante nella storia.

Ma cosa succede? A sedare l’ira dei fan ci ha pensato il regista. Quando un attore termina le riprese per tutte le puntate della stagione che lo riguardano, viene salutato con applausi e ringraziamenti, in pratica è un semplice rito o depistaggio che ha seminato panico tra i fan più sfegatati di Mare Fuori. Nel frattempo a maggio inizieranno a girare le nuove scene e nel 2024 saremo tutti pronti per la quarta stagione.