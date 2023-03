Nella mattinata di oggi sull’autostrada A14 tra Ancona nord e Ancona sud, un’auto si è ribaltata dopo uno schianto: morto un ragazzo, gravissimo l’amico.

Di Marco Spartà

19 marzo 2023

Incidente in autostrada: un morto e un ferito

Un morto ed un ferito in gravissime condizioni. È il bilancio del pauroso incidente avvenuto all’alba di questa mattina lungo l’autostrada A14 nel tratto compreso tra i caselli di Ancona nord e Ancona sud.

A perdere la vita è un ragazzo di 27 anni che viaggiava, insieme ad un amico 34enne, a bordo di un’auto scontratasi contro il new jersey e successivamente ribaltatasi sulla carreggiata. Presenti sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Ancona, vettura si ribalta lungo l’autostrada A14: morto un 27enne, gravissimo l’amico

Gravissimo incidente stradale intorno alle 4:30 di questa mattina, domenica 19 marzo, lungo l’autostrada A14 tra i caselli di Ancona nord e Ancona sud. Il sinistro è costato un giovane di 27 anni, residente a Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno.

Il 27enne viaggiava a bordo di un Fiat Doblò, condotto da un amico, un ragazzo di 34 anni di San Benedetto del Tronto. Mentre la vettura percorreva il tratto autostradale, per cause ancora da chiarire, come riferisce Il Corriere Adriatico, è finita contro le barriere new jersey. Un impatto molto violento in seguito al quale la vettura si è ribaltata sulla corsia.

Tempestivamente sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del veicolo, poi affidati alle cure dello staff medico del 118. Per il più giovane era ormai troppo tardi: gravissime le lesioni riportate nel sinistro. Il conducente, invece, è stato trasferito presso l’ospedale regionale di Torrette, dove ora si trova in gravissime condizioni. Pare non sia, però, in pericolo di vita.

I rilievi di legge e gli accertamenti sono stati svolti dagli agenti della Polizia Stradale che stanno cercando di capire come la vettura sia finita contro le barriere. Tra le ipotesi al vaglio, riporta Il Corriere Adriatico, quella secondo la quale il conducente abbia sbandato per via di un colpo di sonno alla guida.