Una donna di 53 anni è morta ieri sera in un incidente avvenuto su una strada a Guidizzolo, in provincia di Mantova. Nel sinistro è rimasto ferito il figlio 19enne.

Di Marco Spartà

19 marzo 2023

Auto esce di strada: donna perde la vita

È un bilancio che si aggrava praticamente di giorno in giorno quello delle vittime sulle strade in Italia. L’ennesima nella serata di ieri a Guidizzolo, in provincia di Mantova, dove una donna di 53 anni ha perso la vita dopo che la sua auto è uscita di strada ribaltandosi ripetutamente.

Alla guida del veicolo sembra ci fosse il figlio, un giovane di 19 anni, rimasto ferito e trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato, dai sanitari del 118 giunti sul luogo insieme alle squadre dei vigili del fuoco ed i carabinieri.

Guidizzolo, incidente nella serata di ieri: morta una 53enne, ferito il figlio di 19 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Una vita spezzata in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera, sabato 18 marzo, a Guidizzolo (Mantova). La vittima è Simona Migliorini, 53enne di Cavriana, ma originaria della provincia di Cremona.

Intorno alle 21, la donna era a bordo di un’auto, alla guida di cui si pare trovasse il figlio di 19 anni. Il giovane, all’altezza di una semicurva, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, riferiscono i colleghi di Brescia Today, ha perso il controllo della vettura che è terminata in un terreno fuori strada ribaltandosi diverse volte.

Tanti i mezzi di soccorso che hanno raggiunto il luogo del sinistro, tra cui l’eliambulanza. I sanitari del Suem 118 non hanno potuto far nulla per la 53enne, trovata fuori dall’abitacolo: gravissime i traumi riportati. Il figlio, invece, è stato estratto dall’abitacolo dai pompieri e, scrive Brescia Today, trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Cremona a bordo dell’elisoccorso.

Come da prassi, sul posto sono accorsi anche i carabinieri a cui ora spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e capire cosa abbia fatto perdere il controllo dell’auto al conducente. Da determinare con certezza anche chi dei due occupanti fosse alla guida.