Una ragazza di 19 anni, che si stava recando a scuola in sella alla sua moto, è morta in un tragico incidente frontale stamane a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia.

22 marzo 2023

L’ennesima giovanissima vita spezzata sulle strade italiane. È accaduto questa mattina a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia: una ragazza di soli 19 anni è morta nello scontro tra la sua moto ed una vettura. Coinvolta anche una seconda auto.

Nello scontro sarebbero rimaste ferite una ragazza, una donna e la figlia di una di quest’ultima, una bimba di soli 4 anni, che sono state trasportate in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

È di un morto e tre feriti, il bilancio del sinistro avvenuto questa mattina, mercoledì 22 marzo, in via Preone a San Felice del Benaco, comune della provincia di Brescia.

Da quanto emerge al momento, scrive la redazione di Brescia Oggi, una moto di cilindrata 125, condotta da una giovane di 19 anni che si stava recando a scuola, sarebbe entrata in collisione frontalmente con una microcar ed una Jeep che viaggiano entrambe nel senso di marcia opposto. Un impatto molto violento. Ad avere la peggio la 19enne, deceduta sul colpo.

I sanitari del 118, precipitatisi sul posto, a bordo anche dell’eliambulanza, difatti non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Soccorse e trasportate in ospedale una ragazza di 18 anni, una 40enne ed una bimba di soli 4 anni che sarebbe la figlia della donna. Nessuna di esse, che viaggiavano a bordo degli altri due veicoli, verserebbe in gravi condizioni.

La Polizia Stradale, intervenuta sul posto, si è occupata dei rilievi per capire la dinamica del frontale. Non è escluso, riporta Brescia Oggi, che alla base dello scontro vi possa essere una manovra di sorpasso che sarebbe stata tentata dalla vittima in sella alla due ruote.