Un uomo di 43 anni è stato ucciso nella serata di lunedì a Scoglitti di Vittoria, in provincia di Ragusa, al culmine di una discussione con un coinquilino.

Di Marco Spartà

22 marzo 2023

Picchiato durante una lite in un casolare: morto un uomo

Omicidio a Scoglitti di Vittoria, in provincia di Ragusa, nella serata di lunedì. Teatro del delitto un’abitazione di campagna, dove un uomo di 45 anni avrebbe aggredito a mani nude un 43enne al culmine di una furibonda lite.

Per il 43enne non c’è stato nulla da fare. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno fermato il 45enne che avrebbe poi ammesso le proprie responsabilità agli inquirenti ed è stato trasferito in carcere. Sentite le altre persone che vivono nell’abitazione.

Scoglitti, lite tra coinquilini sfocia in tragedia: 43enne ucciso in casa a mani nude

È Vasile Romasc, 43enne di nazionalità romena, la vittima dell’omicidio consumatosi nella serata di lunedì 20 marzo in un’abitazione nelle campagne di Scoglitti, frazione del comune di Vittoria, nella provincia di Ragusa.

Vasile, secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, come riportano varie testate locali tra cui NewSicilia, si trovava nella casa, dove viveva insieme ad altri quattro coinquilini, quando sarebbe scoppiata una violenta lite con uno di quest’ultimi, un connazionale di 45 anni. Al culmine della discussione, il 45enne avrebbe colpito ripetutamente a mani nude la vittima uccidendola.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Ragusa che hanno fermato il presunto aggressore e avviato gli accertamenti. L’uomo, sentito dagli inquirenti, avrebbe confessato il delitto ammettendo di aver colpito il 43enne la discussione alla base della quale vi sarebbero futili motivi legati allo svolgimento delle faccende domestiche. Una ricostruzione, scrive la redazione di NewSicilia, che avrebbero poi confermato anche i coinquilini, ascoltati dagli investigatori. Il 45enne è stato trasferito in carcere con l’accusa di omicidio.

Maggiori dettagli sull’accaduto emergeranno nelle prossime ora dalle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa, e dai risultati dell’esame autoptico già disposto dall’autorità giudiziaria sulla salma, trasferita presso l’obitorio del cimitero di Vittoria.