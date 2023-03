Un massofisioterapista di 55 anni è deceduto nella mattinata di ieri a Verolanuova, in provincia di Brescia, colto da un malore mentre si trovava in palestra.

Di Marco Spartà

21 marzo 2023

Si sente male in palestra: uomo muore davanti ai compagni

Si è sentito male durante un allenamento in palestra ed è crollato al suolo davanti agli altri partecipanti alla seduta. Se n’è andato così un uomo di 55 anni nella mattinata di ieri a Verolanuova, in provincia di Brescia.

A nulla è servito il tempestivo intervento del personale sanitario che non ha potuto far altro che appurare il decesso del 55enne, stroncato da un malore improvviso. Presso la palestra, per gli accertamenti, sono accorsi anche i carabinieri.

Dramma a Verolanuova, centro della provincia di Brescia, dove nella tarda mattinata di ieri, lunedì 20 marzo, un uomo è morto mentre si allenava in palestra. La vittima è Angelo Paolo Pavoni, massofisioterapista di 55 anni residente a Bassano Bresciano.

Il 55enne, secondo quanto riferiscono varie testate locali e la redazione di Brescia Today, stava prendendo parte ad una lezione di spinning, attività di aerobica indoor che consiste nel pedalare su una cyclette a velocità variabili, presso la PalExtra. Durante l’allenamento, però, non si è sentito bene e si è accasciato al suolo davanti agli altri presenti e all’istruttore che hanno prestato i primi soccorsi e lanciato l’allarme.

Pochi minuti e sul posto, in via Civiltà del Lavoro, è giunta un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno provato disperatamente a rianimare l’uomo, ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte.

Presso la palestra sono intervenuti anche i carabinieri che hanno condotto tutti gli accertamenti di rito. Constatato il decesso per cause naturali, scrive Brescia Today, non sono stati disposti ulteriori esami sulla salma che è stata già restituita ai familiari per la celebrazione delle esequie: l’ultimo saluto domani pomeriggio, mercoledì 22 marzo, presso la chiesa parrocchiale di Bassano Bresciano. Pavoni lascia la moglie e un figlio.