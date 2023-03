Alessia Marcuzzi fa girare la testa al popolo di Instagram, il video VM18, è un inno alla malizia ed alla seduzione: è favolosa.

Nata a Roma nel 1972, Alessia Marcuzzi è una nota conduttrice italiana amata ed apprezzata dal grande pubblico. Dopo il diploma decise di iscriversi ad una scuola di dizione e recitazione, il suo primissimo lavoro nel mondo dello spettacolo riguarda la trasmissione “Occhio al dettaglio”.

Il successo però arriva quando approda su Rai 2 con Pippo Baudo e subito dopo a Mediaset, un traguardo importante per la Marcuzzi è stato il Festivalbar che ha condotto dal 1996 al 2002 con Amadeus, Daniele Bossari e Fiorello, in questi anni Alessia ha confermato la sua bravura e la sua professionalità.

La conduttrice non è solo amata per essere una leader della categoria ma anche per avere un carattere gioviale e per il fatto che posta spesso e volentieri sui social alcune foto particolari.

Alessia Marcuzzi, sul pavimento fa sognare milioni di follower: vince a suon di cuoricini

La Marcuzzi su Instagram è seguita da 5,5milioni di follower, ogni giorni tutti la supportano nelle sue piccole e grandi sfide sia private che lavorative. Per quanto la conduttrice ami postare contenuti, parla poco della sua vita privata e preferisce stupire i fan con foto e video alquanto attraenti.

L’ultimo video ha di certo attirato l’attenzione dei maschietti, Alessia è distesa sul pavimento e mostra le sue chilometriche gambe coperte da calze velate nere, indossa i tacchi a spillo che rendono il tutto molto più sensuale ed attraente.

La fotocamera del cellulare si ferma poi su un dettaglio, una pochette color rosa antico che impreziosisce l’outfit elegante e malizioso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Non c’è dubbio che Alessia con il suo video ha risaltato la sua femminilità, ha conquistato i cuori di milioni di maschietti che oltre a guardare altro non possono fare. Ancora una volta la conduttrice ha fatto centro affermandosi la regina non solo del palcoscenico ma anche dei contenuti potenzialmente piccanti VM18.