Carolina Stramare seduce i fan, al mare è una sirenetta. Le sue curve fanno sognare ad occhi aperti milioni di maschietti.

Nata a Genova nel 1993, Carolina Stramare è nota per essere stata Miss Italia nel 2019, infatti la sua notorietà nel mondo dello spettacolo è dovuta proprio al concorso di bellezza che le ha dato una spinta per diventare una modella affermata e famosa.

Sulla vita provata di Carolina non ci sono molte informazioni, sappiamo che la madre è morta di cancro nel 2018 e che ha vissuto con i nonni ed il padre, prima di diventare famosa lavorava in un mobilificio di famiglia.

Anche la sua vita amorosa è top secret, dalle poche indiscrezioni è noto come sia stata fidanzata per diverso tempo con Alessio Falsone, un imprenditore milanese noto nel settore della ristorazione ed ex calciatore del Milan.

Da quanto si apprende, il suo compagno attuale è Dusan Vlahovic, calciatore serbo della Juventus, ma sulla faccenda nessuno dei due ha smentito o confermato l’indiscrezione.

Carolina Stramare, al mare fa sognare: il panorama è bellissimo ma lei un po’ di più

La bellissima Carolina è molto seguita non solo per quanto riguarda il suo lavoro a livello televisivo ma anche sui social, dov’è solita postare foto di shooting e momenti di relax. Proprio l’ultimo scatto ha attirato l’attenzione dei fan, specie i maschietti, che hanno apprezzato il panorama ma Carolina un po’ di più.

In un meraviglioso bikini leopardato, la modella mostra tutta la sua perfezione, capelli lunghi e voluminosi, sguardo da cerbiatta, addome scolpito e gambe chilometriche, un belvedere che lascia estasiati i fan sempre più innamorati.

In centinaia hanno voluto lasciare un segno indelebile sotto lo scatto di Carolina, non solo cuori ma anche moltissimi commenti tutti dedicati a lei, “Sei di rara bellezza”, commenta un fan, “Una delizia per gli occhi, divina come sempre”, sentenzia qualcun altro. Carolina ha colpito ed affondato i follower, soprattutto i maschietti, che ogni giorno si beano della sua perfetta forma fisica.