Alba Parietti non può stare senza di lui, il messaggio straziante su Instagram: “Torna presto”

Alba Parietti non resiste e confessa tutto su Instagram, sta soffrendo tanto a causa della sua assenza: “Torna presto, anzi prestissimo”.

Nata a Torino nel 1961, Alba Parietti è una nota showgirl ed opinionista italiana, è figlia di un ex partigiano conosciuto come Naviglia e proprio da lui ha ereditato il carattere forte e deciso nel condurre le sue battaglie, grandi o piccole che siano.

Il debutto di Alba risale agli anni ’80, quando cominciò a lavorare per un emittente televisiva piemontese, dopo 3 anni di gavetta è approdata in Rai e da quel momento la sua carriera ha spiccato il volo. Gli anni ’90 e 2000 sono stati d’oro per la showgirl, che ha iniziato a lavorare anche come attrice interpretando ruolo anche di spicco in moltissimi film di successo.

Per diverso tempo è stata sposata con Franco Oppini dal quale ha avuto il figlio Francesco Maria che ha avuto un discreto successo in televisione come opinionista.

Alba Parietti ed il dolce messaggio a Jerry Calà, commozione generale

Durante la sua carriera da attrice ha avuto modo di lavorare con Jerry Calà, ed è a lui che dedica un messaggio che strazia il cuore dei fan. Qualche giorno fa il noto attore è stato colto da malore, un infarto con precisione, che lo ha costretto ad un ricovero immediato.

Jerry venerdì notte si trovava a Napoli, dove sta girando il film “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, era all’Hotel Santa Lucia quando ha iniziato a star male dopo essere arrivato dal Molise dove aveva girato alcune scene per la stessa pellicola.

Jerry è stato soccorso dal 118 che lo ha stabilizzato e trasportato d’urgenza presso la Clinica Mediterranea, la situazione è sembrata critica ma poco a poco, il cuore dell’attore ha ripreso la sua normale attività.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Gli amici ed i fan hanno temuto il peggio che per fortuna è passato, Alba Parietti, l’amica di una vita, ha dedicato all’attore dolci parole che hanno smosso i cuori dei fan alquanto provati.